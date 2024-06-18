تونس تؤكد وفاة 35 حاجا أغلبهم “غير نظاميين”

تونس- “القدس العربي”: أعلنت السلطات التونسية وفاة 35 حاجا، أغلبهم قدموا إلى السعودية بتأشيرة سياحية، واستقروا في البلاد بشكل غير قانوني إلى حين حلول موسم الحج.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان على موقع فيسبوك، أنه “بناءً على البيانات الواردة من القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدّة، فإن عدد الحجيج التونسيين المتوفّين بلغ إلى حدود اليوم، 18 جوان 2024، 35 حالة وفاة، منهم 5 حُجّاج من القادمين عن طريق القرعة، و30 من القادمين بتأشيرة سياحية أو زيارة أو عمرة”.

كما أكدت أن “البعثة الدبلوماسية بالرياض والقنصلية العامة بجدّة تُنسّق مع السلطات السعودية المختصة وعائلات الحجيج قصد إتمام الإجراءات المتعلقة بدفنهم. وتقوم حاليا البعثة القنصلية بالتنسيق مع رئيس البعثة الصحية التونسية بزيارات لعدد من المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة لحصر عدد المقيمين من المرضى والتائهين”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “منذ بداية موسم الحج، تم التأكيد على ضرورة قبول كافة الحُجاج التونسيين القادمين عن طريق تأشيرات سياحة أو زيارة أو عمرة، والذين يتقدمون إلى المخيّمات بالمشاعر المقدسة طلبا للعناية الطبية أو الإعاشة وإيواء التائهين، في إطار مبدأ المساواة بين كافة المواطنين بغض النظر عن طريقة القدوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج”.

وتزامن موسم الحج هذا العام مع ارتفاع حادّ في درجات الحرارة بمكة المكرمة وتواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، والذين يتنقلون إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، وفق بيان الوزارة.