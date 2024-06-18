منوعات | أبيض و أسود

تونس تؤكد وفاة 35 حاجا أغلبهم “غير نظاميين”

18 - يونيو - 2024

حجم الخط
1

تونس- “القدس العربي”: أعلنت السلطات التونسية وفاة 35 حاجا، أغلبهم قدموا إلى السعودية بتأشيرة سياحية، واستقروا في البلاد بشكل غير قانوني إلى حين حلول موسم الحج.

وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان على موقع فيسبوك، أنه “بناءً على البيانات الواردة من القنصلية العامة للجمهورية التونسية بجدّة، فإن عدد الحجيج التونسيين المتوفّين بلغ إلى حدود اليوم، 18 جوان 2024، 35 حالة وفاة، منهم 5 حُجّاج من القادمين عن طريق القرعة، و30 من القادمين بتأشيرة سياحية أو زيارة أو عمرة”.

كما أكدت أن “البعثة الدبلوماسية بالرياض والقنصلية العامة بجدّة تُنسّق مع السلطات السعودية المختصة وعائلات الحجيج قصد إتمام الإجراءات المتعلقة بدفنهم. وتقوم حاليا البعثة القنصلية بالتنسيق مع رئيس البعثة الصحية التونسية بزيارات لعدد من المستشفيات بمنطقة مكة المكرمة لحصر عدد المقيمين من المرضى والتائهين”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “منذ بداية موسم الحج، تم التأكيد على ضرورة قبول كافة الحُجاج التونسيين القادمين عن طريق تأشيرات سياحة أو زيارة أو عمرة، والذين يتقدمون إلى المخيّمات بالمشاعر المقدسة طلبا للعناية الطبية أو الإعاشة وإيواء التائهين، في إطار مبدأ المساواة بين كافة المواطنين بغض النظر عن طريقة القدوم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج”.

وتزامن موسم الحج هذا العام مع ارتفاع حادّ في درجات الحرارة بمكة المكرمة وتواجد أعداد كبيرة من الحجاج القادمين بتأشيرات سياحية أو زيارة أو عمرة من مختلف الجنسيات، والذين يتنقلون إلى المشاعر المقدسة لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة، وفق بيان الوزارة.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يونيو 18, 2024 الساعة 5:59 م

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم الحجاج لهذا العام 2024 نالوا حجة عظيمة ورب البيت العتيق يا رفيق 🌴🤲🌴

    رد

أخبار ذات صلة

باحث تونسي: 3 شروط لتوحد المعارضة قبيل انتخابات الرئاسة
منذ 17 ساعة
منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في تونس تدعو إلى مسيرة ثانية غدا الأحد بالعاصمة
21 - سبتمبر - 2024
هروب ثلاثة رياضيين من بعثة تونس المشاركة ببطولة العالم لرفع الأثقال
20 - سبتمبر - 2024
 تونس: المناظرة التلفزيونية قد تغيب هذه المرة عن انتخابات 2024
20 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية