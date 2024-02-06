تونس: تباطؤ نمو التضخم السنوي إلى ما دون 8%

■ تونس – وكالات: أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ للشهر الخامس على التوالي إلى 7.8 في المئة في يناير/كانون الثاني من 8.1 في المئة في ديسمبر/كانون الأول.

وبلغ التضخم 8.3 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني و8.6 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول وتسعة في المئة في سبتمبر/أيلول و9.3 في المئة في أغسطس/آب.

وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض إلى نحو 7.3 في المئة في 2024 مقارنة مع 9.3 في المئة في كامل عام 2023.

لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن خطة الحكومة لطلب تمويل مباشر من البنك المركزي تنذر بفقدان السيطرة على التضخم.

وكان ثلاثة نواب بالبرلمان قد قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن الحكومة طلبت تمويلاً استثنائياً مباشراً من البنك المركزي بسبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية. وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس إن التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية، بلغ 12.1 في المئة في يناير/كانون الثاني وسط ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 19.3 في المئة، والزيوت النباتية بـ 22.7 في المئة، والأسماك 11.9 في المئة.

فيما بلغ تضخم أسعار مجموعة المواد المصنعة بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 5 في المئة والملابس والاحذية بنسبة 9.9 في المئة. وعلى الرغم من هبوط التضخم خلال الشهر الماضي لأدنى مستوياته منذ مايو/أيار 2022، إلا أنه ما يزال أعلى من هدف البنك المركزي على المدى المتوسط البالغ قرابة 3 في المئة. وكان التضخم في تونس قد بلغ خلال فبراير/شباط 2023، نحو 10.4 في المئة وهو أعلى مستوى منذ 30 عاماً، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد. وارتفعت أسعار السلع في السوق المحلية بحدة منذ 2022، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب وفرة النقد الأجنبي في البلاد انسحابا على التضخم العالمي. وفي نهاية الأسبوع الماضي قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 في المئة، مشيراً أن النسبة الحالية من شأنها دعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة.

وعانت تونس من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022.