تونس تبدأ إخلاء مخيمات تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين بصفاقس

تونس: أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، بدء عملية إخلاء مخيمات تضمّ آلاف المهاجرين غير النظاميين في محافظة صفاقس جنوبي البلاد.

أفاد بذلك متحدث الإدارة العامة للحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية حسام الدين الجبابلي.

وقال الجبابلي في تصريحات صحافية، إن “عملية إخلاء المخيمات بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس انطلقت منذ الخميس بإزالة أكبر مخيم، والذي يضمّ حوالي 4 آلاف شخص”.

وأضاف أن هذه المخيمات تضمّ مهاجرين غير نظامين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأكد أن إخلاءها “يتم بطريقة سلميّة ودون تدخل أمني”، وبمشاركة فرق من الهلال الأحمر ووزارة الصحة والحماية المدنية، التي قدمت إسعافات لبعض المهاجرين.

وأوضح أن عملية إخلاء هذه المخيمات ستتواصل تدريجيا إلى حين تفكيكها جميعا “في أقرب وقت”.

وأشار الجبابلي إلى وجود تنسيق مع السلطات المحلية لتوفير إيواء مؤقت للنساء الحوامل والأطفال.

ووفق تصريحات أدلى بها رئيس لجنة الهجرة غير النظامية في تونس خالد جراد، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تشير التقديرات إلى وجود‎ نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي في منطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس. فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم في بقية مناطق البلاد.

ولم تعلن السلطات التونسية الأماكن التي يتم نقل هؤلاء المهاجرين إليها بعد إخلاء مخيماتهم في منطقتي العامرة وجبنيانة في إطار احتياطات أمنية للتخفيف من الضغط هناك.

ولكن وسائل إعلام محلية ترجح تخصيص مراكز إيواء أخرى لهم موزعة على مناطق مختلفة من البلاد، إلى حين إعادتهم طوعا إلى بلدانهم.

وفي 26 مارس/ آذار الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمات الدولية إلى دعم جهود بلاده في إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعا إلى بلدانهم، وتكثيف التعاون في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخارجية التونسية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.

كما سبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

(الأناضول)