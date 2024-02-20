تونس تبدأ الجمعة مرافعة شفهية أمام محكمة العدل حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية

تونس – “القدس العربي”:

تبدأ تونس الجمعة مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد كلف الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني بـ”تقديم المرافعة الشّفاهيّة لتونس أمام محكمة العدل الدّولية يوم الجمعة 23 فيفري (شباط)، وذلك في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم A/RES/77/247 حول الآثار القانونيّة النّاشئة عن انتهاك الكيان الصّهيُوني المستمرّ لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتأثير سياسات هذا الكيان وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال والآثار المترتّبة على هذا الوضع بالنّسبة لجميع الدّول والأمم المتحدة”.

وأكدت أن تقديم هذه المُرافعة يندرج “في إطار التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المُستقلّة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف”.

كما أشارت الوزارة إلى أن “تونس تعمل من خلال هذه المُرافعة على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين”.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المدمر على قطاع غزة، الذي تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.