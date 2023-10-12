تونس “تتحفّظ” على قرار الجامعة العربية حول العدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطيني يشير إلى الدمار بينما يتفقد الناس الأضرار التي أعقبت الغارات الإسرائيلية الليلية على مخيم جباليا في القطاع الليلة الماضية- ا ف ب

تونس – “القدس العربي”: عبّرت تونس عن “تحفّظها” على القرار الذي أصدرته جامعة الدول العربية حول عملية “طوفان الأقصى” والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد السيد كلّف وزير الخارجية نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة، بتقديم تحفّظ على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، يوم الأربعاء.

وجاء في نص التحفّظ: “إن تونس، الثابتة على مواقفها، والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، تتحفّظ، جملةً وتفصيلاً، على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لأن فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّعى عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم، أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف”.

وأضاف البيان الرئاسي: “إن الحق، بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّنٌ، وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق، وتستحضر المذابح التي تعرّضَ لها شعبنا العربي في فلسطين، الذي ما زال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين”.

وكانت الجزائر وسوريا وليبيا والعراق تحفّظت على بعض العبارات الواردة في نص القرار، والتي تتهم “الجانبين”، الفلسطيني والإسرائيلي، بارتكاب العنف، وتدعوهما للتوقف عن “قتل المدنيين”.