تونس «تتحفّظ» على قرار الجامعة العربية حول غزة … والمئات يتظاهرون لدعم فلسطين والتنديد بجرائم الاحتلال

تونس – «القدس العربي»: عبّرت تونس عن «تحفّظها» على القرار الذي أصدرته جامعة الدول العربية حول عملية «طوفان الأقصى» والعدوان الإسرائيلي على غزة، فيما تظاهر مئات التونسيين، أمس الخميس، للتعبير عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال.

وقالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيد كلّف نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة، بتقديم تحفّظ على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، يوم الأربعاء.

وجاء في نص التحفّظ: «إن تونس، الثابتة على مواقفها، والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، تتحفّظ، جملةً وتفصيلاً، على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لأن فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّعى عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم، أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف».

وأضاف البيان الرئاسي: «إن الحق، بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّنٌ، وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق، وتستحضر المذابح التي تعرّضَ لها شعبنا العربي في فلسطين، الذي ما زال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين».

وكانت الجزائر وسوريا وليبيا والعراق تحفّظت على بعض العبارات الواردة في نص القرار، والتي تدين قتل المدنيين من قبل «الجانبين» الفلسطيني والإسرائيلي.

فيما تظاهر مئات التونسيين، الخميس، للتعبير عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال.

وانطلقت «المسيرة الوطنية الداعمة للمقاومة الفلسطينية في دفاعها عن حرمة أراضيها المحتلة»، وتضم عشرات الأحزاب والمنظمات الوطنية، من أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ،قبل أن تلتقي بمسيرة أخرى نظمها قطاع المحاماة وانطلقت من قصر العدالة، حيث اجتمع الطرفان أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، على غرار «مقاومة.. مقاومة لا صلح ولا مساومة»، «فلسطين عربية لا حلول استسلامية»، و»يا شهيد لا تهتم.. الحريات تفدى بالدم»، و»الشعب يريد تجريم التطبيع».

وخلال مشاركته في المسيرة، قال عميد المحامين حاتم المزيو: «جئنا للتعبير عن دعمنا للقضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية، وستكون دوما مع جماهير شعبنا في فلسطين المحتلة إلى حين النصر، لأن هذه هي العدالة التي لا بد أن تتحقق، والشعب الفلسطيني يقاوم منذ عقود لاستعادة أرضه وحقوقه. وللأسف، ما يسمى الدول العظمى تبيّن أنها لا يمكن أن تعطي دروسا في الحقوق والعدالة والسلام، وهي في المقابل تشجع الاستعمار والترهيب وسلب حقوق الشعوب».

وقال سمير الشفي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إن الموقف العربي مما يجري اليوم في فلسطين اليوم لم يرتق إلى الحد الأدنى المطلوب.

وأضاف لإذاعة شمس المحلية: «هناك أنظمة تعبّر عن تعاطفها مع ما تسميهم «صهاينة مدنيين» إضافة إلى منع تنظيم مسيرات مساندة لفلسطين».

وعلق على البيان المثير للجدل الذي أصدرته الجامعة العربية بالقول: «الخيانات أصبحت بالمكشوف. ولا ننتظر شيئاً من الجامعة العربية».

كما اعتبر الشفي أن الموقف الرسمي التونسي من قرار جامعة الدول العربية حول ما يحدث في الأراضي الفلسطينية «جسّد عمق الموقف الشعبي في تونس».

وعبّر عن أمله في أن «يترجم هذا الموقف الرسمي والقومي التونسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إلى سياسات حقيقية ترتبط بالمكونات الفاعلة في المجتمع التونسي، باعتبار أن هذا الموقف سيدفع الدوائر التي تكن العداء لتونس إلى ممارسة التأثيرات والضغوط ضدها».

فيما انتقدت دليلة مصدق، محامية شيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص، منع الأخيرة من المشاركة في المسيرة المؤيدة لفلسطين، على اعتبار صدور حكم قضائي يمنعها من المشاركة في التظاهرات العامة.

وقالت إنها فوجئت صباح الخميس بقدوم عناصر أمن إلى منزلها لإعلامها أن وكيل الجمهورية في تونس يمنعها من الخروج والالتحاق بالمسيرة، كما تم وضع سيارة أمنية محاذية لمنزلها. وكانت السفارة الأمريكية في تونس قررت إغلاق أبوابها يومي الخميس والجمعة، خشية تعرضها للاعتداء من قبل المشاركين في المسيرة المؤيدة لفلسطين، كما أكدت أهمية «الحفاظ على مستوى عالٍ من اليقظة والحذر» خلال المسيرة المذكورة.