تونس تتسلم شحنة غاز من الجزائر لمجابهة البرد

تونس: تسلمت تونس شحنة تقدر بخمسة آلاف طن من الغاز الموجه للاستخدام المنزلي لمجابهة موجة البرد التي تجتاح مناطق في شمال وشمال غرب البلاد.
ووصلت الشحنة إلى رصيف ميناء بنزرت أقصى شمال تونس أمس الأربعاء، وفق مدير شركة “عجيل غاز” المملوكة للدولة.
وتشهد عدة مدة مدن في شمال وشمال غرب تونس في مثل هذه الفترة من كل موسم، موجات برد عاتية وتهاطل الثلوج ما يتسبب في عزلة بعض القرى ونقص في وسائل التدفئة.
وأعلنت السلطات في ولاية بنزرت عن إجراءات لضمان تسريع عملية توزيع إسطوانات الغاز في ظل الظروف المناخية الحالية.
(د ب أ)
منذ ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8” التي انعقدت في تونس يومي 27 و28 أوت/ أغسطس 2022 بدأت الجزائر في الإهتمام بدعم تونس ومازال هذا الدعم موجودا
مجرد تساؤل.
ما فائدة تونس أو موريتانيا أو ليبيا أو دول الساحل في المغرب!!!؟؟؟
يوم: 05/08/2014، نشر موقع “الجزيرة” مقالا تحت عنوان: “أبعاد التعاون العسكري التونسي الجزائري”، جاء فيه ما نصه:
“التزمت وزارة الدفاع التونسية الصمت تجاه تردد أنباء حول تلقيها مساعدات عسكرية جزائرية لمواجهة تنامي قوة ونفوذ الجماعات المسلحة المتحصنة في الجبال على الحدود بين البلدين.” انتهى الاقتباس
يوم: 15/12/2021، نشر موقع “radioalgerie”، مقال تحت عنوان:” الجزائر وتونس توقعان على 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من المجالات”، جاء فيه م نصه:
“وقعت الجزائر و تونس اليوم الأربعاء بقصر قرطاج بتونس العاصمة على 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من القطاعات، و ذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الى تونس.” انتهى الاقتباس
يوم: 02/02/2020: نشر موقع “فرنس24″، مقالا تحت عنوان:””، جاء فيه ما نصه:
“أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التونسي قيس سعيد في الجزائر، أن بلاده ستضخ وديعة بقيمة 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي. كما أعلن أن الطرفين اتفقا على “تسهيل دفع فاتورة الغاز والمحروقات طالما تونس تواجه مصاعب في الدفع” انتهى الاقتباس
…/…يتبع
…/…تتمة
مجرد تساؤل.
ما فائدة تونس أو موريتانيا أو ليبيا أو دول الساحل في المغرب!!!؟؟؟
يوم:30/04/2021، نشرت “القدس العربي” مقالا عنونته بما نصه: “الجزائر تزود تونس بـ60 ألف لتر من الأوكسجين لتجاوز الأزمة الصحية”.
يوم: 27/01/2022، نشرت “القدس العربي” مقالا عنونته بما نصه: “الجزائر تدعم تونس بمليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا”.
يوم: 14/12/2021، نشرت “القدس العربي” مقالا عنونته بما نصه: “الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار.. والرئيس تبون يتوجه إلى زيارة البلاد غدا الأربعاء” انتهى الاقتباس.
يوم: 28/04/2022، نشر موقع ” skynewsarabia” مقلا تحت عنوان: ” حرب الغاز.. هكذا يحقق اتفاق الجزائر وإيطاليا المكاسب لتونس”، جاء فيه ما نصه:
” ويقدر عصام بوسالمي المحلل السياسي التونسي مكاسب تونس من الاتفاق الجديد بين إيطاليا والجزائر بأكثر من 500 مليون دينار لعام 2022 ، أي نصف نقطة نمو.” انتهى الاقتباس
كل ما سلف كان قبل انعقاد قمة “تيكاد 8” يوم: 27/08/2022، مما يدل أن قرأتك للأحداث غير صائبة وفيها ظلم للدولتين.
لا لا غلط ما تقوله. الجزائر قامت منذ 2020 بمساعدة الدولة التونسية و المساعدات كانت أكثر أهمية (هبة و سلفية و… و..) في وقت كورونة.
منذ احداث ساقية سيدي يوسف 8 فيفري 1958 والجزائر 🇩🇿 لم تتخلى على تونس 🇹🇳 ولا تونس تخلت عن الجزائر والقادم افضل انشاء هذا إذا ام يعودوا أعداء تونس للحكم.
التشكيك في كل شيء .. .وتجيش الفتنة في كل فرصة….
يجب ان يكون تكامل اقتصادي قوي بين تونس و الجزائر ليتحول الى باقي كل الدول المغاربية ان شاء الله.
يسهلوا إخوتنا في تونس 🇹🇳 🇩🇿
ههههه وكأنه امر جديد !!!!! الجزائر تبيع قاروروات الغاز لتونس للشقيقة منذ زمان ورغم ان اغلب المدن الوسطى والغربية التونسي تستعمل غاز المدينة الموصول للبيوت ضمن الحصة التى تستفيد منها تونس كرسوم عبور لانبوب الغاز بين الجزائر وايطاليا.
هذا تعامل الأخ مع اخيه.
التعاون الجزائري التونسي قائم منذ ما قبل الاستقلال اتمنى ان يتطور التعاون الى اكبر من ذلك كتوحيد العملة الغاء الحدود ثم تعمم على ليبيا وموريتانيا
إلى زينو الجزائر، إلى ليبيا و موريطانيا و المغرب، قوتنا في و حدتنا ان شاء الله.
نتمني شعب تونسي يعرف فتنة صهائنة لي يعملوها من أجل قطع عليهم زرقهم ئعرف مكانة جزائر و شعبها الذي پمواڨفه معروف مع كل دول