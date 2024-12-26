تونس تتسلم شحنة غاز من الجزائر لمجابهة البرد

تونس: تسلمت تونس شحنة تقدر بخمسة آلاف طن من الغاز الموجه للاستخدام المنزلي لمجابهة موجة البرد التي تجتاح مناطق في شمال وشمال غرب البلاد.

ووصلت الشحنة إلى رصيف ميناء بنزرت أقصى شمال تونس أمس الأربعاء، وفق مدير شركة “عجيل غاز” المملوكة للدولة.

وتشهد عدة مدة مدن في شمال وشمال غرب تونس في مثل هذه الفترة من كل موسم، موجات برد عاتية وتهاطل الثلوج ما يتسبب في عزلة بعض القرى ونقص في وسائل التدفئة.

وأعلنت السلطات في ولاية بنزرت عن إجراءات لضمان تسريع عملية توزيع إسطوانات الغاز في ظل الظروف المناخية الحالية.

(د ب أ)