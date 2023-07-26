تونس تتلقى دعما من الجزائر وإسبانيا في جهود السيطرة على الحرائق

تونس: قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الأربعاء، إن جهود السيطرة على الحرائق المندلعة في مناطق غابية بعدد من الولايات الغربية تسير بشكل جيد، بدعمٍ من الجيشين التونسي والجزائري، ووفد إسباني وصل تونس مساء أمس الثلاثاء.

وأضاف الوزير الفقي في جلسة استماع بالبرلمان اليوم، أن 600 شخص تم إجلاؤهم من المناطق السكنية المحاذية للحرائق، عادوا إلى مقرات سكنهم.

وخلال أيام قليلة، اندلع 14 حريقا في ثماني ولايات غربي تونس، وفق ما ذكرت الحماية المدنية اليوم، أكثرها خطورة حريقان في ولاية جندوبة بجبل ملولة ومنطقة “عين الصبح” بمدينة طبرقة، على مقربة من الحدود الجزائرية.

وشهدت تونس موجة حر شديدة خلال اليومين الماضيين مع بلوغ درجات الحرارة مستوى غير مسبوق ناهز 50 درجة.

وقال وزير الداخلية إن 12 شخصا تعرضوا للاختناق بسبب دخان الحرائق، غادروا المستشفى.

وقال متحدث باسم الحماية المدينة، إنه تمت السيطرة نهائيا على ستة حرائق، فيما بلغت جهود السيطرة على باقي الحرائق مرحلة متقدمة.

وقال الفقي إن الجيش الجزائري ساعد في إخماد الحرائق، كما وصل تونس مساء أمس، وفدٌ إسباني يضم 25 عنصرا مع طائرتي إطفاء للمشاركة في جهود الإطفاء.

(د ب أ)