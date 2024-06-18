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تونس تجدد دعوتها لوقف “حرب الإبادة” ضد الشعب الفلسطيني- (تدوينة)

18 - يونيو - 2024

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تونس: جدد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، الثلاثاء، دعوة بلاده لوقف “حرب الإبادة” الإسرائيلية في غزة، مؤكدا مساندتها الثابتة للقضية الفلسطينية العادلة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين عمّار ونظيره البرتغالي باولو رانجل، وفق بيان للخارجية التونسية.
وقالت الخارجية التونسية إن عمار ورانجل “تبادلا مطوّلا في مكالمة هاتفية وجهات النظر حول الأوضاع الإنسانية الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافت أن عمار “جدد موقف تونس الثابت والمبدئي المساند للقضية الفلسطينية العادلة، وضرورة وضع حد لحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يجب أن يسترجع كامل حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
من جهة ثانية، ذكر البيان التونسي أن الوزيرين ثمنا “علاقات الصداقة والتعاون المتينة التي تجمع تونس والبرتغال وتطلعهما إلى تعزيزها والارتقاء بها من خلال العمل على تبادل الزيارات على أعلى مستوى وتفعيل الاستحقاقات الثنائية القادمة وأهمها الدورة الخامسة للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين”.
ونوّه عمّار ورانجل “بالتعاون الوثيق الذي يجمع البلدين على المستوى متعدد الأطراف واتفقا على تكثيف العمل والتنسيق المشترك في إطار هياكل وهيئات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية”، بحسب المصدر ذاته.

(الأناضول)

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  1. يقول ابو السعيد:
    يونيو 19, 2024 الساعة 4:53 ص

    كل رجل وكل امرأه فى تونس 🇹🇳 الحبيبه مع شعب فلسطين ❤️ قلبا وقالبا.

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  2. يقول ابو السعيد:
    يونيو 19, 2024 الساعة 4:58 ص

    كل رجل وكل امرأه فى تونس 🇹🇳 الحبيبه مع شعب فلسطين ❤️ قلبا وقالبا والمطالله بوقف حرب الاباده على غزه التى تشنها إسرائيل النازيه
    وهنا لا لد ايصا ان ننوه بموقف البرتغال المؤيد بصلابه حقوق الشعب الفلسطينى.

    رد

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