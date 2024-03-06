تونس تحذّر من مشروع إسرائيلي لإحداث “فراغ ديموغرافي” في غزة- (تدوينة)

تونس – “القدس العربي”:

حذّر وزير الخارجية التونسي نبيل عمار مما وصفه بـ”مشروع إسرائيلي ممنهج لإحداث فراغ ديمغرافي في قطاع غزة”، مستنكرا تحدي دولة الاحتلال لقرارات الشرعية الدولية، مدعومة من “أقلية دولية لحسابات سياسوية ضيقة وغير إنسانية”.

وخلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد الثلاثاء في جدة، قال عمّار “يستمر العدوان الوحشي الصهيوني الاستعماري على قطاع غزة وكافة فلسطين، حصيلته اليوم معروفة، أغلبهم من الأطفال والنساء وهو مشروع ممنهج لإحداث فراغ ديموغرافي، أثبت التاريخ فشله كسابقيه من المشاريع الاستعمارية”.

وأضاف “إننا مطالبون أمام هذا الوضع الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الأعزل، والتحدي المستمر للكيان المحتل، لكافة قرارات الشرعية الدولية والمواثيق الإنسانية – بمساندة مباشرة وغير مباشرة لأقلية من الدول لحسابات سياسوية ضيقة ومعروفة لا علاقة لها بالقيم الإنسانية- وإمعانه في استكمال مخططاته للإبادة الجماعية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مطالبون ببذل كل جهودنا، من أجل التحرك على جميع المستويات الإقليمية والدولية من أجل دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والابتعاد عن أي قضايا خلافية أخرى”.

كما اعتبر عمار أن “الوضع الكارثي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، من إبادة جماعية بشتى الطرق، عبر القتل المباشر والتجويع والتعطيش الممنهج ومنع وصول الأدوية وتدمير كلي للبنية التحتية، أمام تواطؤ أطراف نافذة في المجتمع الدولي وفشل مجلس الأمن في اتخاذ قرار ملزم بالوقف الدائم لإطلاق النار، يفرض علينا المطالبة واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية على جميع المستويات، لحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على تحمل مسؤوليتهما الإنسانية والسياسية والقانونية، من أجل الوقف الفوري للعدوان الهمجي الصهيوني على شعب أعزل ورفع الحصار الجائر المفروض عليه، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية الكافية واللا مشروطة لكل الأراضي الفلسطينية ولقطاع غزة ومدينة رفح على وجه الخصوص وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإعادة بناء ما دمّر ومحاكمة كل المسؤولين المعنيين”.

وأكد عمار أن “ما يتعرض له الشعب الفلسطيني اليوم لن يمحى من الذاكرة، وإننا لقادرون بتضامننا وتعاوننا أن نُشعر المجموعة الدولية بمسؤولياتها وندفعها إلى تحمل هذه المسؤوليات بالضغط الفعلي على القوة القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها الإبادي والعنصري وفك حصارها الجائر على شعب أعزل”.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، تسبب باستشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.