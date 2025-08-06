تونس تحقق فوزا عريضا على الولايات المتحدة وتمنح العرب الانتصار الأول ببطولة العالم لناشئي اليد

باريس: افتتح المنتخب التونسي للناشئين لكرة اليد تحت 19 سنة مشواره في بطولة العالم المقامة حاليا بمصر، بتحقيق فوز عريض على نظيره الأمريكي بنتيجة 43 / 26، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة للمونديال.

وأنهى منتخب تونس الشوط الأول متقدما بنتيجة 24 / 16، قبل أن يواصل الفريق سيطرته في الشوط الثاني ويوسع الفارق حتى 17 هدفا في نهاية اللقاء، ليحصد الفريق أول نقطتين له في البطولة.

ويعد هذا الظهور هو التاسع لمنتخب تونس في بطولات العالم للناشئين، علما بأن أفضل إنجاز له هو حصوله على المركز الرابع، فيما كانت آخر مشاركة في نسخة 2019 بمقدونيا، حين أنهى مشواره في المركز الـ16.

وفي المجموعة الأولى، بدأ منتخب الكويت مسيرته في البطولة بالخسارة 22 / 39 أمام منتخب السويد، الذي دخل المواجهة بقوة واضحة وسيطر على مجريات الشوط الأول منذ اللحظات الأولى، حيث أنهى النصف الأول من المباراة متقدما بفارق سبعة أهداف كاملة بنتيجة 18 / 11، قبل أن يحتفظ بهيمنته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، لينهي اللقاء بفارق 17 هدفا.

وفي المجموعة الثانية، لم يجد منتخب ألمانيا أدنى صعوبة في الفوز على منتخب أوروغواي بنتيجة 32 / 22، فيما انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأوروبي بنتيجة 19 / 12.

وفي المجموعة الرابعة، تغلب المنتخب الدنماركي على نظيره التشيكي بنتيجة 34 / 29، في واحدة من أقوى مواجهات اليوم الأول، حيث أنهى (أحفاد الفايكنج) الشوط الأول لصالحهم بفارق هدف وحيد (15 / 14)، قبل أن يوسعوا الفارق في الشوط الثاني بفضل أداء جماعي مميز.

وفي المجموعة السادسة، حقق منتخب أيسلندا انتصارا كاسحا 19/40 على منتخب غينيا، حيث كان الفريق الاسكندنافي هو الطرف المسيطر على اللقاء على مدار شوطيه، علما بأنه أنهى الشوط الأول لمصلحته بنتيجة 19 / 8.

(د ب أ)