تونس تحمل المجتمع الدولي مسؤولية تواصل “العدوان الهمجي” على غزة

تونس- “القدس العربي”: حملت تونس المجتمع الدولي مسؤولية تواصل “العدوان الهمجي” على قطاع غزة.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت، الثلاثاء، حق النقض ضد مشروع قرار تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية، يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الخارجية التونسي، في بيان الأربعاء، “على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، تحمّل تونس عددا من القوى الدولية المسؤولية في تواصل العدوان الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق وحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف على مدنيين أبرياء عزل في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية”.

كما حذرت من “العواقب الكارثية التي تتهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته لتصفية الحق الفلسطيني من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني”.

وقالت إن تونس “تجدد دعمها الثابت واللا مشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المدمر على قطاع غزة، الذي تسبب باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.