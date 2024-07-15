تونس تحمِّل فرنسا مسؤولية وقف “الإبادة الجماعية” بحق الفلسطينيين- (تدوينة)

تونس: حمَّل وزير الخارجية التونسي نبيل عمار فرنسا مسؤولية وقف “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في كلمة لعمار، مساء الأحد، خلال حفل أقامته سفارة باريس في العاصمة تونس، بمناسبة العيد الوطني الفرنسي الموافق 14 يوليو/ تموز، وفق الخارجية التونسية عبر “فيسبوك”.

وقال عمار: “تكتسب علاقتنا الثنائية (مع فرنسا) كامل أهميتها عندما نأخذ بعين الاعتبار ما يتعين علينا القيام به معا، لمجابهة التحديات الجسيمة التي تؤثر على الأمن والسلام الدوليين”.

ومخاطبا الفرنسيين، تابع: “يتحمّل بلدكم وقبل كل شيء، مسؤولية أخلاقية خاصة للتوصّل في أقرب الآجال إلى وقف للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، فضلا عن السعي إلى تقديم جميع المسؤولين عن هذه الجرائم الشنيعة إلى العدالة”.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على قطاع غزة ترتكب خلالها مجازر أسفرت عن أكثر من 127 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وبعد نحو 10 أيام من اندلاع الحرب، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو في تصريحات صحافية إن بلاده تقدم دعما مخابراتيا لتل أبيب ضمن الشراكة التقليدية بين البلدين.

وتواصل تل أبيب حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

(الأناضول)