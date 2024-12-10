تونس تدعو لانتقال سياسي سلمي يحفظ الدولة السورية- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

دعت تونس إلى انتقال سياسي سلمي في سوريا يضمن استمرار الدولة، مؤكدة ضرورة التفريق بين الدولة والنظام السياسي الذي يختاره الشعب السوري.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان مساء الاثنين: “تؤكّد الجمهورية التونسية، في ضوء الأحداث المتسارعة التي تشهدها الجمهورية العربية السورية، على ضرورة تأمين سلامة الشعب السوري والحفاظ على الدولة السورية دولة موحّدة كاملة السيادة بما يحميها من خطر الفوضى والتفتيت والاحتلال، وعلى رفض أيّ تدخل أجنبي في شؤونها”.

كما ذكّرت بموقف تونس الثابت المتعلّق بـ”ضرورة التفريق بين الدولة، من جهة، والنظام السياسي القائم داخلها، من جهة أخرى. فالنظام السياسي هو شأن سوري خالص يختاره الشعب السوري صاحب السيادة، فهو وحده الذي له الحقّ في تقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي”.

ودعت تونس كافة الأطراف السورية إلى “التلاحم وتغليب المصلحة العليا للبلاد من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقلاله وسلامته واستقراره وتأمين انتقال سياسي سلمي يحفظ الدولة واستمراريتها ويُلبّي تطلّعات الشعب السوري وحده”.

كما أعربت عن “تضامنها المطلق مع الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب التونسي أواصر قربى ضاربة في عمق التاريخ، ويقينها بقدرته على تجاوز هذا الظرف الدقيق من أجل بناء مستقبل مشرق لسوريا”.

وكانت المعارضة السورية المسلحة تمكنت الأحد من دخول دمشق والإطاحة بنظام بشار الأسد، منهية حكم أسرته للبلاد، والذي دام أكثر من نصف قرن.