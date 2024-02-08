تونس تدعو لـ”وقف فوري” لإطلاق النار في غزة- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

دعت تونس لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما أعربت عن رفضها لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ سكان القطاع.

وألقى طارق الأدب المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة بيانا خلال اجتماع الجمعية العامة الأممية، بيانا أشاد فيه بـ”مواقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتّلة وجهوده المتواصلة ودعواته المتكرّرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع ومنع التهجير القسري للفلسطينيين”، وفق بيان نشرته البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة.

ودعا الأدب، الذي تترأس بلاده حاليا المجموعة العربية في الأمم المتحدة، في بيان الأربعاء، إلى “وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضرورة توفير الحماية للفلسطينيين وتسريع دخول وإيصال المساعدات الإنسانية دون إعاقة إلى القطاع”.

كما أعرب عن رفض المجموعة العربية القاطع لسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدّ سكان قطاع غزة وفي باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، ولأيّة محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، تسبب بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

ومن جهة أخرى، شدّد الأدب على “دعم المجموعة العربية للعمل متعدّد الأطراف وللنهج الإصلاحي لمنظمة الأمم المتّحدة الذي يهدف لمزيد تفعيل دورها وإضفاء مزيد من النجاعة على أدائها”.

وأعرب عن “التقدير لمواقف الأمين العام وجهوده لدعم السلم والأمن الدوليين في العالم ودفع مسارات تحقيق التنمية المستدامة وإيجاد حلول ناجعة للأزمات القائمة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الماثلة لاسيّما تأثيرات التغيّرات المناخية وتمويل التنمية وأوضاع اللاجئين والمهجّرين قسريا ودعم حقوق الإنسان وتوفير المساعدات الإنسانية، ومكافحة الفقر، وجسر الهوّة الرقمية، وإصلاح المنظومة المالية الدولية وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب”.