تونس تدعو منظمة الفرنكفونية بالتحرك لوقف “العدوان الهمجي” على غزة- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

دعت تونس المنظمة الدولية للفرنكفونية إلى التحرك لوقف “العدوان الهمجي” المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت الخارجية التونسية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للفرنكفونية الذي يوافق 20 آذار/ مارس، أن “تونس من البلدان المؤسسة للفرنكفونية، وستواصل العمل مع شركائها الفرنكوفونيين لإعطاء ديناميكية متواصلة للعائلة الفرنكفونية بغية المضيّ قُدمًا نحو إرساء فرنكوفونية أكثر تضامنا وفاعلية وقدرة على التجديد، بما يمكّنها من الاستجابة لتطلعات وآمال الشعوب الفرنكوفونية”.

كما أكدت “أولوية قيم الحوار والمساواة والاحترام المتبادل والتنوع والتضامن والسلم، باعتبارها ركيزة أساسية لكلّ عمل فرنكوفوني مشترك”.

ودعت تونس المنظمة الدولية للفرنكوفونية لتجسيد التزامها باسم القيم الإنسانية والعدالة، عبر التحرك لـ”وضع حد للعدوان الهمجي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال وحلفائها ضد الشعب الفلسطيني على كامل أراضيه، وإنهاء الاحتلال الهمجي الذي يرزح تحته الشعب الفلسطيني لأكثر من 75 سنة”.

وكان وزير الخارجية، نبيل عمّار، دعا قبل أشهر منظمة الفرنكوفونية إلى “لعب دور أكثر حيوية وتوظيف ثقلها الدبلوماسي لوقف هذه الاعتداءات المتواصلة، وذلك تناسقاً مع المبادئ المؤسسة لهذه المنظمة التي جعلت من قيم التعلّق بالسلم والدفاع عن حقوق الإنسان ونشر التسامح والتضامن والعيش المشترك ثوابت لا محيد عنها وبوصلة تحرّكاتها”، وفق بيان وزارة الخارجية.