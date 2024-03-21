تونس تدعو منظمة الفرنكفونية بالتحرك لوقف “العدوان الهمجي” على غزة- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:
دعت تونس المنظمة الدولية للفرنكفونية إلى التحرك لوقف “العدوان الهمجي” المتواصل على قطاع غزة.
وأكدت الخارجية التونسية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للفرنكفونية الذي يوافق 20 آذار/ مارس، أن “تونس من البلدان المؤسسة للفرنكفونية، وستواصل العمل مع شركائها الفرنكوفونيين لإعطاء ديناميكية متواصلة للعائلة الفرنكفونية بغية المضيّ قُدمًا نحو إرساء فرنكوفونية أكثر تضامنا وفاعلية وقدرة على التجديد، بما يمكّنها من الاستجابة لتطلعات وآمال الشعوب الفرنكوفونية”.
كما أكدت “أولوية قيم الحوار والمساواة والاحترام المتبادل والتنوع والتضامن والسلم، باعتبارها ركيزة أساسية لكلّ عمل فرنكوفوني مشترك”.
ودعت تونس المنظمة الدولية للفرنكوفونية لتجسيد التزامها باسم القيم الإنسانية والعدالة، عبر التحرك لـ”وضع حد للعدوان الهمجي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال وحلفائها ضد الشعب الفلسطيني على كامل أراضيه، وإنهاء الاحتلال الهمجي الذي يرزح تحته الشعب الفلسطيني لأكثر من 75 سنة”.
وكان وزير الخارجية، نبيل عمّار، دعا قبل أشهر منظمة الفرنكوفونية إلى “لعب دور أكثر حيوية وتوظيف ثقلها الدبلوماسي لوقف هذه الاعتداءات المتواصلة، وذلك تناسقاً مع المبادئ المؤسسة لهذه المنظمة التي جعلت من قيم التعلّق بالسلم والدفاع عن حقوق الإنسان ونشر التسامح والتضامن والعيش المشترك ثوابت لا محيد عنها وبوصلة تحرّكاتها”، وفق بيان وزارة الخارجية.
شيء يضحك وشيء يبكي…!!!
محكمة العدل الدولية لم تستطع ان توقف الحرب على غزة…راح توقفها منظمة الفرنكوفونية….إلي كل دولها يا إما متواطئة مع العدو…يا إما دول أفريقية لا تهش ولاتنش…!!!
أما مصطلحات القيم الإنسانية و العدالة فهي للضحك على المغفلين فقط.!!!
وأما منظمة الفرنكوفونية نفسها فهي اداة فرنسا للتحكم والسيطرة على دول مستعمراتها السابقة.
حيا الله أحرار تونس الشجعان ✌️🇵🇸✌️✌️
و لو على أن غالبية الجزائريين يفهمون اللغة الفرنسية و الكثير منهم يتحدثها و يستعملها إلا أن الجزائر لم تكن يوما عضوا في منظمة الدول الفراكفونية ، عن هذا الأمر قال الدكتور المجاهد محيي الدين عميمور الوزير السابق { … الهدف هو ربط الدول الأعضاء في المنظمة بفرنسا سياسيا واقتصاديا وفكريا، ومن هنا رفضت الجزائر تماما الانضمام إلى منظمة ظاهرها ثقافي وخلفيتها استعمارية محضة، …. } . و قال أيضا {… أن تعبير “القيم الإنسانية التي تنقلها اللغة الفرنسية” ليس مجرد تعبير بلاغي، بل إن التفكير فيه بعمق يمكن أن يفضح تناقضه مع الانتماء العربي الإسلامي للوطن الجزائري….}