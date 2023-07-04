تونس: تدهور الوضع الصحي للسياسي الصحبي عتيق المضرب عن الطعام منذ 54 يوم

تونس: قال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين في تونس سمير ديلو اليوم الثلاثاء، إن القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية الصحبي عتيق يواجه وضعا صحيا “متدهورا” في السجن.

وقال المحامي ديلو في مؤتمر صحافي لـ”جبهة الخلاص الوطني” المعارضة للرئيس قيس سعيد، إن “عتيق اليوم هو ما بين الحياة والموت”.

ويخوض السياسي إضرابا عن الطعام منذ 54 يوما وفق محاميه. وقالت زوجته إنه في حالة إنهاك شديد ويواجه صعوبات في المشي.

أوقف عتيق في مطار قرطاج الدولي في السادس من أيار/مايو الماضي بينما كان متوجها الى تركيا للمشاركة في محاضرة دولية وأودع السجن بعد أيام لاتهامه بتبييض أموال.

وتقول هيئة الدفاع إن القضية ملفقة وتقوم على شهادة مزورة لواشي.

وقال ديلو اليوم إن الواشي الموقوف في السجن أيضا تراجع عن شهادته ومع ذلك لم يصدر القاضي قرارا بالإفراج عن عتيق.

ويقبع في السجن معارضون لحكم الرئيس سعيد منذ اعلانه التدابير الاستثنائية في البلاد في 2021، من بينهم زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وهما من قيادات الحركة الى جانب قيادات أخرى من جبهة الخلاص الوطني وسياسيين مستقلين.

ويواجه الموقوفون اتهامات بشبهة التآمر على أمن الدولة. وتقول المعارضة إنها اتهامات ملفقة وسياسية وتفتقد إلى اثباتات قانونية.

(د ب ا)



