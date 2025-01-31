تونس تدين العدوان الإسرائيلي على جنين

تونس ـ «القدس العربي»: أدانت تونس العُدوان الذي تُنفّذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مُخيّم جنين في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية التونسية، في بيان الخميس، إن العدوان الإسرائيلي “يقيم الدليل مجدّداً على تعنّت قوات الاحتلال وتعمّدها نسف جهود التهدئة عبر فتح جبهة جديدة ونقل نموذج القتل والإبادة الذي نفّذته في قطاع غزّة إلى بقية الأراضي الفلسطينية المحتلّة”.

كما دعت إلى “تحرّك المجتمع الدولي لإلزام قوات الاحتلال الصهيوني بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في مدن الضفة الغربية ومخيماتها وخاصة مخيّم جنين، بما يضمن استدامة التهدئة ويحول دون تفجّر الأوضاع من جديد في فلسطين المحتلة، وهذا العدوان السافر دليل إضافي على إمعان الكيان الغاصب في حرب الإبادة ونسف جهود التهدئة في قطاع غزة”.

وأكدت “دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضالاته من أجل استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم، وموقفها الثابت والمُناصر للأشقّاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلّة كاملة السيادة على كامل أرضهم وعاصمتها القدس الشريف”.