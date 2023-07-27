تونس ترفض الانقلاب في النيجر وتدعو للإفراج عن الرئيس بازوم

تونس: طالبت تونس، الخميس، باحترام الشرعية في النيجر والإفراج عن رئيس البلاد محمد بازوم، وجميع الموقوفين عقب محاولة انقلاب الأربعاء، نفذتها مجموعة من العسكريين.

جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية نشرته فجر الخميس، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وقال البيان إن “تونس تتابع بكل انشغال ما تشهده الساحة النيجرية من تطورات خطيرة بعد محاولة الانقلاب والاستيلاء على السلطة بالقوة في حركة مناهضة للنظام الدستوري”.

وفجر الخميس، أعلنت مجموعة من العسكريين في النيجر، عبر التلفزيون الوطني، عزل الرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وتعليق عمل بعض المؤسسات، بالإضافة إلى فرض حظر التجوال.

وطالبت الخارجية التونسية في بيانها، “كل الأطراف المعنية باحترام الشرعية الانتخابية والحفاظ على الاستقرار السياسي لجمهورية النيجر الشقيقة حتى لا يتفاقم الوضع نحو الأسوأ ويدخل البلاد في نفق التوتر والتصعيد ويزيد من عدم استقرار المنطقة التي تشهد أزمات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية”.

وعبّرت أيضا “عن دعمها للسلطة الشرعية المنتخبة ديمقراطيا”، داعية إلى “إلى الإفراج فورا عن رئيس الجمهورية محمد بازوم وكل المحتجزين دون قيد أو شرط، وإعلاء راية وسيادة القانون والعودة للاستقرار والأمان”.

والأربعاء، نشر الحساب الرسمي للرئاسة في النيجر، تغريدة قال فيها إن بازوم وعائلته في وضع جيد، مبينا أن عناصر في الحرس الوطني “ينفذون عملا مناهضا لقيم الجمهورية”.

وأضافت رئاسة النيجر أن قائد الحرس الوطني الجنرال عمر تشياني الذي يتولى منصبه منذ 10 سنوات، يقف وراء احتجاز الرئيس بازوم.

وتولى بازوم رئاسة النيجر في فبراير/ شباط 2021، ليواجه قبل أدائه اليمين الدستورية محاولة انقلاب تم إخمادها بعد فترة قصيرة.

(الأناضول)