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تونس تستقبل دفعة ثانية من الجرحى الفلسطينيين

منذ 7 دقائق

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تونس: استقبلت تونس مساء الاثنين دفعة ثانية من الجرحى الفلسطينيين في رحلة جوية على متن الخطوط التونسية قادمة من مطار العريش المصري.

وأرسلت تونس طائرة محملة بمساعدات طبية وغذائية للفلسطينيين بقطاع غزة، ونقلت في رحلة العودة 52 من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم بالإضافة الى مواطنة تونسية من بين الجرحى.

وقال وزير الصحة علي مرابط، إنه سيجري ايواء الجرحى في مستشفيات عمومية بالعاصمة وصفاقس وسوسة ونابل ومصحات خاصة لتلقي العلاج.

وكانت تونس استقبلت دفعة أولى تضم 39 من الجرحى الفلسطينيين وذويهم في الرابع من الشهر الجاري.

وقال مرابط إنه يجري التنسيق مع السلطات المصرية لاستقبال أعداد أخرى من المصابين.

(د ب أ)

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