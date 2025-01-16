تونس تستقبل 3 شحنات غاز مع تزايد الطلب بسبب موجة البرد

تونس: قالت شركة عجيل غاز المملوكة للدولة إن الموانئ التونسية ستستقبل بداية من اليوم الخميس، ثلاث بواخر محملة بشحنات من الغاز للاستجابة إلى الطلب المتزايد بسبب موجة البرد.
وتصل ميناء رادس في العاصمة الخميس باخرة أولى محملة بـ15 ألف طن من الغاز، فيما يتوقع وصول باخرة ثانية ميناء بنزرت أقصى شمال البلاد في نفس اليوم وباخرة ثالثة يوم غد الجمعة إلى ميناء قابس في الجنوب.
وتشهد مناطق في تونس نقصا في مادة الغاز الموجة للاستخدام المنزلي بسبب تدني درجات الحرارة بشكل خاص في شمال غرب البلاد وفي القرى النائية بالمرتفعات التي شهدت تهاطلا للثلوج.
وتظهر يوميا طوابير الانتظار للمواطنين للتزود باسطوانات الغاز المفقودة.
وقال مدير الشركة خالد بالتين، لوسائل الإعلام المحلية، إن “أزمة اسطوانات الغاز ظرفية بسبب موجة البرد وستنتهي قريبا”.
وأضاف أنه من المتوقع وصول بواخر أخرى تنفيذا لعقود التزود الخاصة بعام 2025 مع إمكانية طلب شحنات إضافية.
وبحسب المسؤول، يبلغ حجم تزود الأسواق باسطوانات الغاز يوميا بنحو 180 ألف اسطوانة.
وتستورد تونس الجزء الأكبر من احتياجاتها من الغاز المسال من الخارج بسبب تدني الإنتاج الوطني.
وبشكل عام يشير آخر تحديث للمرصد الوطني للطاقة في تونس، إلى ارتفاع في عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 18% على أساس سنوي بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي.
(د ب أ)
كاتب المقال لم يريد أن ينورنا من اين تأتي هذه البواخر المحملة بالغاز
على كل حال
الجزاءر وتونس بلد واحد شعب واحد 🇹🇳💪🇩🇿
تونس في وقت غير بعيد كانت تنتج كل ما تحتاجه من غاز لسد كل حاجيات البلاد. اليوم و لعدة اسباب لا فائدة في شرحها تونس تنتج محليًا تقريبا نصف ما تحتاجه من الغاز ، النصف الثاتي تستورده من الخارج من السوق العالمية من عدة دول منتجة حول العالم ، من بينهم الجزائر، هناك عقود بين تونس و الجزاير لاشتراء كميات معيّنة، في وقت الذروة في الشتاء أو الصيف الجزاير احيانًا تزود تونس بكميات اضافية مثل ما وقع منذ بضعة إيام سبب تأخير قدوم الكميات التى اشترتها تونس من دول أخرى لها معها عقود ايضًا مثل روسيا و ذلك لعوامل لوجيستية و مناخية في البحار ..
برد فصل الشتاء هو من يعطي صورة واضحة على هشاشة الدولة وعدم توفير الإمكانيات للمواطنين في مجابهته
كاتب المقال لم يذكر الدولة التي زودة تونس بالغاز والسبب هو الجزائر بلد الشهداء فتحية لتونس الشقيقة
البلد هو روسيا على ما اضن
أللهم زد وبارك للجزائر في خيراتها.،وعاشت الجزائر 🇩🇿 ابية.
ستكون عوايد هذه الموجه كثر المياه في فصل الصيف حتى تزداد الحاجة إليه…..
غريب المقاب لم يذكر البلد وتونسي في تعليقات قال روسيا متعمد …..الجزائر هي صاحبة الشحنات لان روسيا لاتبيعك بسعر اقل مثب الجزائر وباقي دول لن تسهل عليك عملية
ليس حشومة انكم تقولوا منين جاي هشهنات تاع الغاز.
حبذا لو تتدخل الجزائر لمساعدة الشقيقة تونس في هذه الظروف العصيبة، للتقليل من معاناة الأشقاء التوانسة ….؟ أخوكم من🇩🇿