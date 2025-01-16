تونس تستقبل 3 شحنات غاز مع تزايد الطلب بسبب موجة البرد

تونس: قالت شركة عجيل غاز المملوكة للدولة إن الموانئ التونسية ستستقبل بداية من اليوم الخميس، ثلاث بواخر محملة بشحنات من الغاز للاستجابة إلى الطلب المتزايد بسبب موجة البرد.

وتصل ميناء رادس في العاصمة الخميس باخرة أولى محملة بـ15 ألف طن من الغاز، فيما يتوقع وصول باخرة ثانية ميناء بنزرت أقصى شمال البلاد في نفس اليوم وباخرة ثالثة يوم غد الجمعة إلى ميناء قابس في الجنوب.

وتشهد مناطق في تونس نقصا في مادة الغاز الموجة للاستخدام المنزلي بسبب تدني درجات الحرارة بشكل خاص في شمال غرب البلاد وفي القرى النائية بالمرتفعات التي شهدت تهاطلا للثلوج.

وتظهر يوميا طوابير الانتظار للمواطنين للتزود باسطوانات الغاز المفقودة.

وقال مدير الشركة خالد بالتين، لوسائل الإعلام المحلية، إن “أزمة اسطوانات الغاز ظرفية بسبب موجة البرد وستنتهي قريبا”.

وأضاف أنه من المتوقع وصول بواخر أخرى تنفيذا لعقود التزود الخاصة بعام 2025 مع إمكانية طلب شحنات إضافية.

وبحسب المسؤول، يبلغ حجم تزود الأسواق باسطوانات الغاز يوميا بنحو 180 ألف اسطوانة.

وتستورد تونس الجزء الأكبر من احتياجاتها من الغاز المسال من الخارج بسبب تدني الإنتاج الوطني.

وبشكل عام يشير آخر تحديث للمرصد الوطني للطاقة في تونس، إلى ارتفاع في عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 18% على أساس سنوي بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ليبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي.

(د ب أ)