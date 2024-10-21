اقتصاد | أخبار

تونس تسعى لخفض عجز الميزانية إلى 5.5% في 2025 بدعم من زيادة الضرائب

21 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

تونس: أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمئة في عام 2025 من 6.3 بالمئة متوقعة في 2024 بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع، بينما تهدف إلى زيادة النمو إلى 3.2 بالمئة العام المقبل من 2.1 بالمئة هذا العام.

تواجه تونس أزمة مالية حادة وتكافح من أجل إيجاد التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى هذا إلى نقص متواتر في بعض السلع.

وأشارت مسودة الموازنة إلى أن الدين العام في عام 2025 سيهبط إلى 80.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2 بالمئة في عام 2024.

وبحسب النسخة الأحدث، سيكون حجم الميزانية في العام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3 بالمئة مقارنة بالعام الحالي.

وسترتفع عائدات الضرائب 7.3 بالمئة العام المقبل مقارنة بهذا العام لتصل إلى 14.57 مليار دولار.

وكانت الحكومة قالت انها تعتزم خفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها سترفعها تدريجيا على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار) سنويا.

وأضافت أنها سترتفع الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40 بالمئة في 2025 من 35 بالمئة حاليا.

وستزيد الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25 بالمئة العام المقبل من 15 بالمئة.

وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تهدف إلى خفض أجور الموظفين إلى 13.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 13.6 بالمئة هذا العام.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حمة الهمامي لـ”القدس العربي”: تونس تعيش حكما فرديا “رسوليا”.. لا مكان للعسكر وعلى اليسار أن يستعد للحكم
منذ 3 ساعات
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة لـ”القدس العربي”: إسرائيل استهدفت سفينة أسطول الحرية ولا معلومات حول إبحارها من تونس
2 - مايو - 2025
تونسية فازت بـ”نوبل الخضراء” إثر فضيحة تهريب نفايات: لسنا “مكبّات” للدول الغنية
2 - مايو - 2025
هيئة الدفاع عن العريض تستنكر “حملة تضليل” للضغط على القضاء التونسي لإدانته في قضية التسفير
2 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية