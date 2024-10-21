تونس تسعى لخفض عجز الميزانية إلى 5.5% في 2025 بدعم من زيادة الضرائب

تونس: أظهرت أحدث نسخة من مشروع قانون الموازنة أن تونس تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمئة في عام 2025 من 6.3 بالمئة متوقعة في 2024 بدعم من رفع الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع، بينما تهدف إلى زيادة النمو إلى 3.2 بالمئة العام المقبل من 2.1 بالمئة هذا العام.

تواجه تونس أزمة مالية حادة وتكافح من أجل إيجاد التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى هذا إلى نقص متواتر في بعض السلع.

وأشارت مسودة الموازنة إلى أن الدين العام في عام 2025 سيهبط إلى 80.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 82.2 بالمئة في عام 2024.

وبحسب النسخة الأحدث، سيكون حجم الميزانية في العام المقبل 78.2 مليار دينار (25.18 مليار دولار)، بزيادة 3.3 بالمئة مقارنة بالعام الحالي.

وسترتفع عائدات الضرائب 7.3 بالمئة العام المقبل مقارنة بهذا العام لتصل إلى 14.57 مليار دولار.

وكانت الحكومة قالت انها تعتزم خفض الضرائب على ذوي الدخل المحدود، لكنها سترفعها تدريجيا على من يتجاوز راتبهم الشهري 30 ألف دينار (9000 دولار) سنويا.

وأضافت أنها سترتفع الضرائب على من يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار إلى 40 بالمئة في 2025 من 35 بالمئة حاليا.

وستزيد الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25 بالمئة العام المقبل من 15 بالمئة.

وأظهر مشروع الموازنة أن الحكومة تهدف إلى خفض أجور الموظفين إلى 13.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 من 13.6 بالمئة هذا العام.

(رويترز)