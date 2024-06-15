تونس تسمح بممارسة الطب عن بعد

تونس: أصدرت الحكومة التونسية قرارا يسمح بممارسة الطب عن بعد في خطوة لتحسين الخدمات في القطاع والحد من نزيف هجرة الأطباء.

ووضع القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية معايير محددة لممارسة الطب وعيادة المرضى عن بعد واستبعد في ذلك الحالات التي لا تسمح فيها حالة المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة.

ووفق القرار يحدد وزير الصحة بعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب أو طب الأسنان وعمادتي الأطباء وأطباء الأسنان، الحالات المرضية التي لا يمكن إخضاعها لأعمال الطب عن بعد.

ووضعت تونس التشريعات اللازمة لممارسة الطب عن بعد منذ عام 2022 من بين أعمال اخرى، في أعقاب تفشي وباء كورونا في العالم وتدابير الإغلاق التي رافقته.

ومن شأن القرار أن يحسن الخدمات ويقلص الضغوط في قطاع الصحة الذي يعاني من تقادم البنية التحتية بجانب أزمة النقل العام.

كما من شأن القرار ان يتيح فرصا أوسع للعمل في قطاع الصحة ويحد من نزيف هجرة أطباء تونس الى الخارج.

(د ب أ)