تونس تشيد بـ”طوفان الأقصى” وتدعو لوضع حدّ للاحتلال الإسرائيلي

إسرائيلي أمام متجر متضرر في تل أبيب إثر سقوط صاروخ من غزة- (ا ف ب)

تونس– “القدس العربي”: عبرت تونس عن دعمها لـ “المقاومة الفلسطينية المشروعة”، ودعت المجتمع الدولي لوضع حد لـ “الاحتلال الإسرائيلي الغاشم”.

‏وأكدت الرئاسة التونسية، في بيان، مساء السبت: “وقوف تونس الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما تذكر بأن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بغلاف غزة هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستعيدها، وأن يستعيد كل أرض فلسطين، ومن حقه أيضاً أن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين” .

كما دعت “كل الضمائر الحية في العالم” إلى “الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتذكّر المذابح التي قام بها العدو الصهيوني في حق شعبنا العربي في فلسطين، بل وفي حق الأمة كلها” .

واعتبرت أنه “على العالم كله ألا يتناسى مذابح العدوّ في الدوايمة وبلد الشيخ ودير ياسين وكفر قاسم وخان يونس والمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي وغيرها، وعليه ألا يتناسى أيضاً مئات الآلاف من الذين هُجّروا من ديارهم وسُلبت منهم أراضيهم، عليهم أن يتذكروا هذه التواريخ، وعليهم أن يعترفوا بحق المقاومة المشروعة للاحتلال، ولا يعتبرون هذه المقاومة اعتداء وتصعيداً”.

كما دعت “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته التاريخية لوضع حد للاحتلال الغاشم لكل فلسطين، ولإمعان قوات الاحتلال الصهيوني في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في تحد كامل لكل الشرائع الدينية والقيم الإنسانية”.

وكانت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) بدأت هجوماً غير مسبوق، صباح السبت، ضد إسرائيل تحت اسم “طوفان الأقصى” تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي المحتلة.

وأسفر الهجوم، حتى الآن، عن مقتل 300 إسرائيلي وإصابة نحو 1500 خلال العملية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.