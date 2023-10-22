تونس تطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة … وسياسيون يوجهون انتقادات لـ«قمة السلام» المصرية

تونس – «القدس العربي» : دعا وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، نظيره الإيطالي، إلى إقناع الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت وجه فيه سياسيون انتقادات لـ»قمة السلام» التي عقدت أخيراً في القاهرة.

وتناول عمار مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني «الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأثيراتها الوخيمة على المنطقة في ظلّ تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل».

واستنكر عمار «الانتهاكات الفظيعة التي بلغت درجة غير مسبوقة من الإجرام والوحشيّة ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني في غزّة، والتي ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية، داعياً في هذا السياق نظيره الإيطالي إلى التدخل لدى بلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها من مساندي هذا العدوان التي تتشدق بحقوق الإنسان لوقفه بشكل فوري والكفّ عن استهداف المدنيين وارتكاب جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري في خرق غير مسبوق للأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني والقيم الكونية وحقوق الإنسان»، وفق الخارجية التونسية.

كما أكّد «أهمية تحمّل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل لمسؤوليته الأخلاقية في التحرك الفعلي والملموس من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتمكينه من المساعدات الإنسانية اللازمة بصفة عاجلة وفورية وتجسيد حقوقه المشروعة في دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف».

فيما شدّد تايانب على «رفض بلاده استهداف المدنيين وتمسّكها بحلّ الدولتين وبالنهج السلمي لفضّ النزاع في الشرق الأوسط وأنّه جاء الى تونس حاملاً لرسالة سلام مؤكّداً أنّ إيطاليا تقف على نفس المسافة بين كل الأطراف خدمة للسلام في المنطقة».

وكان الرئيس قيس سعيّد حذر مما سماه «شوطاً ثانياً» من وعد بلفور، مؤكداً أن «الحركة الصهيونية العالمية تسعى إلى تغيير خارطة الشرق الأوسط كاملة، فالأساطيل المتوجهة إلى شرق المتوسط والحشد العسكري غير المسبوق يدلّ على أن الأمر لا يتعلق بفلسطين السليبة وحدها بل بتقسيم جديد».

فيما كشف رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، عن جلسة برلمانية ستعقد خلال الأيام المقبلة، للنظر في طلب تقدّم به عدد من النواب من أجل سنّ قانون ‹›لزجر التطبيع، لا فقط تجريمه›› مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وانتقد سياسيون تونسيون «قمة السلام» التي عُقدت أخيراً في القاهرة، معتبرين أنها محاولة لـ»إضفاء شرعية» على العدوان الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكتب هشام العجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي: «قمة في مصر لتبييض إرهاب الدولة الصهيوني وتصفية المقاومة، والمساواة بين الضحية والجلاد».

ودون سامي الطاهري، الناطق باسم اتحاد الشغل: «حكام التطبيع العرب يستقبلون مجرم الحرب المريض بايدن بعد قصف مستشفى في غزة واغتيال أكثر من 500 شهيد».

وكتب الوزير السابق خالد شوكات: «كرّر عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة الأنظمة الرسمية العربية طيلة الأيام الماضية الدعوة لحل الدولتين، وعلى أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح في حدود 1967 وليس حدود الشرعية الدولية وفقاً لقرار التقسيم الشهير لسنة 1947، ومع ذلك لم تقبل إسرائيل ولن تقبل بهذا الحل، رغم أنه الحل الوحيد الذي يحمل لها بعض الأمل في الاستمرار، ولعلّه من «الحكمة الربّانية» ألا يقبل الكيان هذا الحل، حتى تظل فلسطين موحّدة، احتلالها سينتهي يوماً ما، نراه قريباً ويرونه بعيداً».

وأضاف: «الكل يتذكر خطاب الزعيم بورقيبة في أريحا، في 3 مارس 1965، والذي دعا خلاله العرب إلى القبول المرحلي بقرار التقسيم، ومنح الفلسطينيين المجال لإقامة دولة في الضفة والقطاع (اللذين لم يكونا قد احتلا بعد حينها)، ومساعدة هذه الدولة على مواصلة المقاومة حتى تستكمل تحرير فلسطين، ضمن فلسفته الشهيرة التي توجزها عبارة «خذ وطالب»، وبعيداً عن الهجوم العربي على الزعيم التونسي وتخوينه تلك الأيام، فقد نقل عن غولدا مائير قولها: «حتى لو قبل العرب بنصيحة بورقيبة، فإن إسرائيل لن تقبل»، ضمن رؤية صهيونية متمكنة من العقل السياسي للكيان، مفادها أن يهودا والسامرة جزء من أرض الميعاد، ولا مجال للتفريط فيهما».

وتابع بالقول: «الدليل الآخر على عدم وجود أي نية في أي يوم من الأيام في القبول بأي نوع من تقسيم فلسطين والاستحواذ عليها كلياً، على مراحل، هو استثناؤها قطاع غزّة من مفاوضات كامب ديفيد، فقد أعادت سيناء إلى مصر باعتبارها أرضاً محتلة سنة 1967، لكنها لم تعد القطاع إلى مصر رغم أنه كان تحت السيادة المصرية واحتل بدوره إثر النكسة، وهو ما يشير إلى نوايا تل أبيب المبيّتة».

كما أشار إلى أن «اتفاقية أوسلو، التي تكشّف وجهها الحقيقي من خلال الممارسات الإسرائيلية، التي بيّنت أن الوظيفة المطلوبة من السلطة المقامة في رام الله هي وظيفة الحارس الأمني للاحتلال، وتحويل المقاتلين السابقين لفتح إلى أدوات لقمع الفلسطينيين، والأخطر هو مواصلة قضم ما تبقى من الأرض فلسطينية، على نحو يوسّع عدد المستوطنين في ظل ما يسمّى بالسلام من 60 ألفاً إلى ما يقارب المليون، وهو أمر لم يتحقق للصهاينة في ظل الاحتلال المباشر، هذا إلى أن السلام الشكلي قد جعل من الكيان كياناً أكثر جاذبية لاستقطاب المزيد من يهود العالم، خصوصاً من دول الاتحاد السوفيتي السابق».