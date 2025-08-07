تونس تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

دعت تونس مجلس الأمن الدولي إلى التدخل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فضلا عن الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على القطاع.

وفي بيان تلاه الدبلوماسي ياسين صالح، خلال النقاش الدوري المفتوح لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، عبرت تونس عن إدانتها لـ”أكبر عملية إبادة جماعية في التاريخ الإنساني الحديث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتجسّد في القتل العشوائي المُمنهج، والتجويع المُتَعمَّد، والتدمير المُنظّم، لكلّ سبُل العَيش في فِلسطين التي لازالت ترزخُ تحت الاستعمار والاحتلال الاستيطاني. وَيُجبر أهل غزة اليوم على الاختيار بين الموت برصاص قوات الاحتلال أو بالجوع والإهانة”.

واعتبرت أن “الهدف الأوكد لهذه المشاهدِ المأساويةِ التي تتكرّر منذ سنة 1948 مع تسارع وتيرتها في السنتين الأخيرتين يتمثّل في تصفية الشعب الفلسطيني في غزة وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين العزل، بما في ذلك الأجِنّةِ في أرحام أمهاتها ومنع جيلٍ جديد من استلام أرض أسلافه والدفاع عنها، إضافة إلى التمهيد للسيطرة بالعنف على الثروات الطبيعية الفلسطينية مستقبلا، ويصفون ذلك بالحرب وبالحرب على الإرهاب”.

كما استنكرت رفض إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 لعام 2024 والمتعلق بوقف إطلاق النار والقبول بتبادل الأسرى مع حركة حماس، فضلا عن انسحابها من القطاع والسماح بعودة الفلسطينيين إلى القطاع وإعادة إعماره.

وأضاف البيان “لا يزال الكيان المحتل يَرفُض الانصياع، بل يَتبجَّحُ بمواصلة خنق قطاع غزة، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم ويستخدم الغِذاء والدّواء كسلاح حرب، من خلال فرض آليات توزيع غير شرعية للمساعدات، بما يُشكِّلُ جريمة قائمة بذاتها، وجزءًا من سياسة مُمنهجة لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي بالقوة”.

كما دعت مجلس الأمن إلى دعم تنفيذ قرار الجمعية العام للأمم المتحدة في حزيران/ يونيو الماضي، والذي يطالب جميع الأطراف بتنفيذ القرار السابق الذي اتخذه المجلس.

وأكد تونس أنها “تترقب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدُّولية بشأن التزامات الكيان المحتل، وتدعو المجلس إلى البناء عليه من خلال إصدار قرارات مُلزمةٍ تُوقف العُدوان، وتُحمل القوة القائمة بالاحتلال كامل مسؤوليتها عن الجرائم التي ترتكبها”.

واعتبر البيان أن “استمرار هذه الجرائم الشنيعة على مرأىَ ومسمع من العالم أجمع، دون ردع فعلي، يُنذر بكارثة إنسانية وقانونية وأخلاقية غير مسبوقة قد تعصف بالأسس البديهية التي تقوم عليها منظمةُ الأمَمِ المُّتَّحِدة إذا ما استمرت البلطجةُ العسكريةُ والمقارباتُ الإمبرياليةُ الفرديةُ السافرةْ في التعسُّفِ على التاريخْ وتمزيق ثوابتِ الجغرافيا”.

كما دعت تونس المجتمع الدُّوَّلي إلى “تحمّل مسؤولياته فورا، دون تقاعُسٍ، لوقف حمّام الدم الذي يراق كلَّ يوم على مرأى ومسمع من الجميع، ورفع الحِصار عن قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، وضمان إيصال المساعدات وتأمين طالبيها، ومساءلة مُرتكبي الجرائم الشنيعة وتسليمهم إلى محكمة الجنايات الدُّولية، وتوفير الحماية الدُّولية للشعب الفلسطيني”.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 61,158 شهيدًا و151,442 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، بينهم 1,655 شهيدًا وأكثر من 11,800 إصابة، تم استهدافهم من قبل قوات الاحتلال خلال انتظارهم للمساعدات الإنسانية، فضلا عن 193 شهيدًا، بينهم 96 طفلًا، قضوا بسبب المجاعة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.