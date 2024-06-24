تونس تعلن ارتفاع عدد المتوفين في صفوف حجيجها إلى 60

تونس: أبلغت القنصلية العامة لتونس في مدينة جدة السعودية عن 60 حالة وفاة في صفوف الحجيج التونسيين بالبقاع المقدسة، في آخر تحديث لها اليوم الاثنين.

وتواصل البعثة التونسية عمليات التقصي عن التونسيين المفقودين أو المتوفين أثناء أدائهم لفريضة الحج.

وكانت وزارة الشؤون الدينية التونسية أعلنت في وقت سابق عن وفاة خمسة فقط من حجيجها المنضوين تحت البعثة الرسمية فيما تمتع الباقون بتأشيرات سياحية.

وأصدر الرئيس قيس سعيد يوم الجمعة قرارا باقالة وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشائبي بعد انتقادات وجهت له بسبب إدارة أزمة الحجيج.

وكانت المملكة السعودية أعلنت أمس الأحد عن تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة في موسم الحج لهذا العام من بينهم 83 % لا يحملون تصاريح رسمية.

وقال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل إن هؤلاء، ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة.

(د ب أ)