تونس تعلن ارتفاع عدد وفيات حجاجها بالسعودية إلى 53

تونس: أعلنت تونس، السبت، ارتفاع عدد وفيات حجاجها في السعودية إلى 53 حاجا، من 35 بحسب إحصائية الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية بشأن متابعة وضع حجاج بلادها المفقودين والمتوفين والمرضى في السعودية ومواكبة عودتهم إلى الوطن.

وذكر البيان، أن “عدد الحجاج المتوفين إلى تاريخ اليوم (السبت) بلغ 53”.

وأشار إلى أن “البعثة تتوخى الدقة وتعتمد الوفيات الصادرة بشأنها وثائق رسمية من الجهات السعودية المختصة”.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية وفاة 35 حاجا تونسيا خلال الموسم الذي تزامن مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة بمكة المكرمة.

وأفادت الخارجية، في بيان السبت، أن “القنصلية العامة لتونس بجدة، تواصل بشكل حثيث، وبالتنسيق مع سفارتنا بالرياض والبعثة الصحية التونسية، وشركة الخدمات الوطنية والإقامات، متابعة وضعيات الحجيج التونسيين من المفقودين والمتوفين والمرضى”.

ولفتت إلى أنه جرى “القيام بزيارات ميدانية رفقة البعثة الصحية على أغلب مستشفيات مكة المكرمة، وتحديد قرابة 24 حاجا مريضا مقيما، وزيارة المشرحة المركزية بالمعيصم بمكة المكرمة، للحصول على قائمة الحجاج التونسيين المتوفين”.

والجمعة، أنهى الرئيس قيس سعيّد، مهام وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي، دون توضيح أسباب الإقالة.

وتعرض الشائبي، مؤخرا لانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب كثرة صوره المنشورة أثناء الحج، في وقت سجلت وفيات في صفوف الحجاج.

والسبت الماضي، أعلن وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، أن عدد الحجاج الإجمالي لعام 1445هـجري، بلغ مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة، من أكثر من 200 دولة، بينهم 221 ألفا و854 من داخل البلاد.

(الأناضول)