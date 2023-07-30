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تونس تعلن وجود 80 ألف مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء في أراضيها

منذ 41 دقيقة

وزير الداخلية التونسي كمال الفقي

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تونس:  قال وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إن 80 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء يتواجدون في البلاد، وهو أول رقم رسمي يصدر عن السلطات في ظل الأزمة المتفاقمة للمهاجرين غير النظاميين في تونس.

وأفاد الوزير في تصريح لقناة “الحدث” السعودية اليوم الأحد أن نحو 17 ألف من المهاجرين الوافدين على البلاد يتواجدون في مدينة صفاقس، التي تمثل نقطة استقطاب في مسعى للعبور انطلاقا من سواحلها إلى الجزر الإيطالية القريبة عبر قوارب المهربين.

وتواجه تونس ضغوطا خارجية لمراقبة حدودها أمام التدفق الكبير للمهاجرين.

وقال الفقي إن أكثر من ألف مهاجر عادوا طوعا إلى بلدانهم.

وتواجه السلطات انتقادات من منظمات حقوقية بشأن إبعاد مهاجرين إلى مناطق صحراوية نائية على الحدود الليبية بعد أعمال عنف وقلاقل شهدتها مدينة صفاقس.

 (د ب ا)

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