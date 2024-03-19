تونس تغلق معبرا مع ليبيا وسط اشتباكات داخل الأراضي الليبية- (فيديو)

تونس: ذكرت محطة إذاعية تونسية رسمية في وقت متأخر الاثنين إن تونس أغلقت مؤقتا معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية بعد نشوب اشتباكات مسلحة على الجانب الليبي.

وأظهرت لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة محترقة في رأس جدير وأصوات إطلاق نار وأشخاص يركضون.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

كانت الوزارة قد ذكرت يوم الأحد أنها نشرت قوات أمن للسيطرة على المعبر من أجل مكافحة التهريب وضبط المخالفات الأمنية حفاظا على الأمن وإدارة حركة المسافرين بين ليبيا وتونس.

وقالت إذاعة تطاوين التونسية إن تونس أغلقت المعبر حفاظا على سلامة المواطنين المتوجهين إلى ليبيا. وسمحت السلطات للعالقين في الجانب الليبي بالدخول قبل إغلاق المعبر.

(رويترز)