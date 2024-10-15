تونس تنتزع تعادلا ثمينا أمام جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا

أبيدجان: انتزع منتخب تونس تعادلا ثمينا أمام مضيفه جزر القمر بنتيجة 1 / 1، في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء.

وتقدم منتخب جزر القمر بهدف سجله فايز سليماني في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وانتزع نسور قرطاج نقطة التعادل بهدف ياسين مرياح في الدقيقة 68، ليفلت المنتخب التونسي من فخ الخسارة مجددا أمام منافسه في غضون أربعة أيام، حيث فاز منتخب جزر القمر بهدف في المباراة الماضية على ملعب حمادي العقربي في رادس.

وبقي منتخب تونس بهذا التعادل في الصدارة برصيد سبع نقاط، خلفه جزر القمر برصيد ست نقاط.

وتتشابك خيوط التأهل في المجموعة حيث يحل منتخب غامبيا ثالثا برصيد خمس نقاط، ويتذيل منتخب مدغشقر الترتيب برصيد نقطتين، ليتأجل حسم بطاقتي التأهل لآخر جولتين.

وتقام منافسات هذا الدور من التصفيات بمشاركة 48 منتخبا مقسمة إلى 12 مجموعة، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس الأمم في المغرب.

(د ب أ)