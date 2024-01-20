تونس تودّع محمد الغزي شاعر الصوفية والطفولة

تونس- “القدس العربي”: ودّعت تونس شاعرها الكبير محمد الغزي والذي يعتبر من أبرز رواد الحداثة الشعرية في البلاد، ويلقبه البعض بشاعر الصوفية والطفولة.

وأكدت وزارة الثقافة أن الغزي “ساهم في إثراء الساحة الأدبية والفكرية طيلة عقود من الزمن حيث تميّز بشعره ذي الصبغة الصوفية والثري بالصور المستمدة من عالم الطفولة، فأصدر العديد من الكتب الشعرية على غرار “كتاب الماء، كتاب الجمر” (1982)، و”ما أكثر ما أعطى، ما أقل ما أخذت” (1991)، و”كثير هذا القليل الذي أخذت” (1999)، و”سليل الماء” (2004)، و”استجب إن دعتك الجبال” (2015)”.

وأضافت في بيان على موقع فيسبوك “سعى الفقيد طيلة مسيرته الأدبية في وضع صوره الشعرية لكتابة القصص القصيرة الموجهة للأطفال، فأصدر “صوتُ القصَبةِ الحزين” و”كان الربيع فتىً وسيماً”، و”علّمني الغناء أيّها الصّرّار”، و”الأرض وقوس قزح”، و”رسالة إلى الشتاء”، التي فازت بجائزة “أفضل كتاب تونسي للطفل” من معرض صفاقس لكتاب الطفل عام 2013″.

وحصل الراحل على عدد من الجوائز الأدبية داخل تونس وخارجها، أبرزها جائزة أبي القاسم الشابي تونس سنة 1999 وجائزة وزارة الثقافة التونسية سنة 2000 وجائزة الإبداع العربي بالشارقة سنة 2000 وجائزة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد لقصص الأطفال الإمارات العربية سنة 2002 وجائزة الشيخة ميرا بنت هزاع بن زايد لشعر الاطفال الإمارات العربية سنة 2004 وجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب سنة 2015.

وقبل رحيله بساعات، أعلن الغزي عن ديوانه الجديد “الجبال أجدادي.. الأنهار إخوتي”، لكن القدر لم يسعفه لتوقيعه.

ونشر الشاعر خالد الوغلاني فيديو لإحدى قصائد الغزي، وعلق بالقول “ترجل الصديق الشاعر القائل: لا تسقني من قبلهم يا ساقي/ إنّي سأرضى بالقليل الباقي”.

وأضاف “ترجّل الشاعر المحب للكون وللجميع من حوله، محمد الغزي. ولأني لا أحسب الشعراء أمواتا إن ترجلوا أهديكم هذه القصيدة التي ضمنها حبه للقيروان حتى تعيشوا معه وهو يمارس أحبّ المحبات إليه وهي الشعر”.

ونعى الشاعر الحسين الجبيلي الراحل بقصيدة قال في مطلعها “سافرَ كما يسافر الحلم/ عند انبلاج الصباح/ وكما تهاجر الطيور إلى حيث يحملها الرجاء”.

وأضاف “لا تأمنوا الشعراء على رحيل مفاجئ/ فهم من تراب ونور/ ومن حمأ مكسور/ فما بالكم بمن أبَى أن يكبر وظل طفلا باسما لمرايا التّيه وأعاجيب الحياة”.

وكتب الشاعر منصف الوهايبي “من محمد الغزي إلى منصف الوهايبي منذ 40 عاما: حز بمعصمه عرقا/ وسقاني من دمه المسفوح/ كيف إذن يتركني من بعد أن اشتعلت نار البهجة في فحم الروح”.

وأضاف “وداعا محمد. أبكيك كما تبكيك مريم وليلى والهادي!”.

وكتب الخبير الأممي السابق عبد الوهاب الهاني “تونس تودِّع محمَّد الغُزِّي، الشَّاعر والرِّوائي والنَّاقد الأدبي ورمز مدرسة القيروان للشِّعر العربي الحديث”.

وأضاف “وجب تنظيم جنازة وطنيَّة للرَّاحل المُنعَّم وتكريمه لما قدَّمه لتونس وللثَّقافة العربيَّة والإنسانيَّة من إنتاج شعري وأدبي غزير وأصيل. رحم الله شاعر القيروان وشاعر تونس والعروبة الكبير، وأسكنه فسيح الجنان، ورزق أهله وذويه وقرُّاءه وأحبابه والشَّعب التُّونسي والعروبة والإنسانيَّة جمعاء جميل الصَّبر والسُّلوان”.