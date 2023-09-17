تونس توضح سبب منعها دخول وفد أوروبي “خالف الأعراف الدبلوماسية”

تونس – “القدس العربي”:

كشفت مصادر مقربة من وزارة الخارجية التونسية، سبب إلغاء زيارة وفد برلماني أوروبي إلى تونس، مشيرة إلى أن الجانب الأوروبي كان أعلن عن الزيارة “دون التنسيق المسبق بشأنها كما تقتضي الأعراف المعمول بها بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبيّة إلى البلاد”.

وأوضحت المصادر لوكالة الأنباء التونسية الأحد، أن “مثل هذه المهمات يتم فيها التنسيق دائما ومسبقا مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل، مؤكدة أن تونس لم ترسل أبدا بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم الوضع في أي بلد آخر”.

وأكدت، في المقابل “حرص تونس الدائم على المحافظة على مستوى متميّز لعلاقاتها مع البرلمان الأوروبي وعلى مزيد دعمها وتكثيفها، نظرا للدور الهام والأساسي لهذه المؤسسة على مستوى الاتحاد الأوروبي”. وذكرت بأن “العلاقات بين الجانبين تميزت بتنظيم عدد من الزيارات لوفود برلمانية تونسية وأوروبية، عكست الحرص المشترك على تواصل حوار إيجابي وبنّاء في كنف الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد”.

وأشارت، في السياق، إلى الزيارات الأخيرة لبرلمانيّين أوروبيين، على غرار منفراد فيبر رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي، الكتلة الأولى بالبرلمان الأوروبي ووفد عن حزب الخضر، فضلا عن عدد من الزيارات المرتقبة لوفود برلمانيّة لعدد من البلدان الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

واعتبرت أن “هذه الطريقة في التعامل غير مقبولة البتة وتتعارض مع جميع الأعراف، وهي عملية استفزازية غير مبررة ومرفوضة، كما أن تونس غير مستعدة أن تكون أرضا لتصفية الحسابات بين مختلف أطراف الأحزاب السياسية الأجنبية بخصوص أجندات تخصّها”.

كما أشارت إلى أن “التركيبة المقترحة للوفد البرلماني، تضمّ برلمانيين عُرفوا بمواقفهم المناوئة والسلبية وبتصريحاتهم المتكرّرة المنحازة وغير الموضوعيّة تجاه تونس وخيارات الشعب التونسي ومؤسّساته”.

وأكدت أن السلطات التونسيّة “عبرت عن رفضها لهذه الزيارة بالتركيبة المقترحة، وسعت -عبر بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس وسفارة تونس ببروكسيل- الى إقناع الجانب الأوروبي بتغييرها حتى تضمّ برلمانيين أكثر موضوعية”.

لكنها أكدت أن المعنيّين بالأمر “تجاهلوا كافّة المساعي التونسيّة وتمسّكوا بالتركيبة المقترحة للوفد البرلماني، وهو ما يؤكّد الأجندات الخفيّة لعدد من أعضائها التي لا علاقة لها بمقتضيات الحوار والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، فضلا عن كون البرنامج الأولي للقاءات المقترحة من قبل الجانب الأوروبي لم يتضمّن طلب لقاء مع وزير الشؤون الخارجيّة كما دأب على ذلك أعضاء هذه اللجنة خلال زياراتهم السابقة لتونس”.

وبينت المصادر، أنه “أمام إصرار المعنيين بالأمر على موقفهم وتمسّكهم بإنجاز الزيارة رغم مختلف المساعي المبذولة من قبل الجانب التونسي، اضطرّت السلطات التونسية إلى إبلاغ الجانب الأوروبي بأنّ أعضاء هذا الوفد غير مرغوب فيهم في البلاد، وذلك حفاظا على الديناميكيّة الجديدة التي أضحت تتسم بها علاقات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ولا سيما ما أبداه الشركاء الأوروبيون من تفهّم لحقيقة الوضع في البلاد”.

وأكدت أنه “بقدر ما تجدّد تونس تمسّكها بتواصل الحوار البنّاء والإيجابي مع البرلمان الأوروبي، في كنف الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤونها الداخليّة واحترام خيارات شعبها، بقدر ما تواصل الامتناع عن الخوض في كل ما يتّصل بشبهات ضلوع عدد من أعضاء هذه المؤسسة العريقة أو أقاربهم في تلقّي منافع عينيّة أو ماليّة لخدمة مصالح أطراف أجنبيّة”.

وكان الوفد انتقد قرار السلطات التونسيّة منع دخوله إلى البلاد، والذي اعتبر أنه “سابقة منذ قيام الثورة الديمقراطية في تونس”، مطالبا بتقديم تفسير لهذا الأمر.