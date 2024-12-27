تونس .. حركة النهضة الإسلامية تندد بإيقاف القيادي والنائب السابق أحمد العماري

تونس: نددت حركة النهضة الاسلامية في تونس اليوم الجمعة بإيقاف السلطات الأمنية للنائب السابق والقيادي بالحزب احمد العماري بعد ساعات من الإفراج عنه.

ويعد هذا الإيقاف الرابع للعماري منذ 2023 . وكان أفرج عنه يوم أمس الخميس قبل أن يتم إيقافه مجددا في نفس اليوم.

ولم تتوفر معلومات حول أسباب الإيقاف. ونددت حركة النهضة في بيان لها بإعادته إلى السجن مشيرة إلى تدهور وضعه الصحي وتضرر بصره بشكل كبير.

ويقبع في السجن منذ فبراير/ شباط 2023 عدد كبير من السياسيين المعارضين من بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد آخر من قياديي الصف الأول للحزب ونشطاء من جبهة الخلاص الوطني بالإضافة إلى سياسيين مستقلين.

ويخضع الموقوفون إلى التحقيق بتهمة “التآمر على أمن الدولة والاشتباه بتورطهم في قضايا إرهاب وفساد مالي”. وتقول المعارضة إن “التهم سياسية وملفقة”.

(د ب أ)