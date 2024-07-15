تونس: حركة «النهضة» تشكك في نزاهة الانتخابات المقبلة… و«التيار الديمقراطي» يندد بتواصل «تكميم» أصوات المعارضة

تونس ـ «القدس العربي»: أكدت حركة «النهضة» التونسية أن مواصلة السلطات للاعتقالات السياسية تدعو للتشكيك بإمكانية تنظيم انتخابات ديموقراطية ونزيهة في البلاد.

وكانت السلطات التونسية أوقفت، السبت الماضي، العجمي الوريمي الأمين العام لحركة «النهضة» برفقة قياديين آخرين هما محمد الغنودي ومصعب الغربي.

واعتبرت الحركة، أن إيقاف الوريمي والغنودي والغربي يتعارض مع القانون والحقوق والحريات في البلاد، على اعتبار أنه لا تتعلق بهم أي قضية أو حكم قضائي، فضلا عن احتجازهم دون إذن قضائي وإحالتهم على قطب مكافحة الإرهاب ومنع محاميهم من لقائهم للاطلاع على أسباب احتجازهم.

وأشارت إلى أن “أي تهم قد توجه إلى المعتقلين هي تهم لاحقة للاحتجاز ومعدة تحت الطلب لمحاولة تدارك الخروق الإجرائية المفضوحة ولجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي لساعات”.

وأضافت الحركة في بيانها “في الوقت الذي تتقدم فيه البلاد في اتجاه انتخابات رئاسية عامة من المفروض أن تكون مناسبة لتنقية المناخ السياسي بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وفسح المجال للشعب التونسي كي يمارس سيادته، فإن عملية الاعتقال هذه تأتي لتؤكد المخاوف بأن هذه الانتخابات لن تكون ديموقراطية ولا علاقة لها بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، باعتبار تتابع أحداث التضييق على كل صوت حر واستمرار عمليات الاعتقال والمنع من ممارسة حق العمل السياسي”.

وأكدت تمسكها “بموقفنا الديمقراطي في معارضة الانقلاب ومقاومته والحرص على استعادة المسار الديمقراطي بكل الوسائل السلمية الديمقراطية”، مطالبة بالإفراج عن الوريمي ومرافقيه، وجميع المعتقلين السياسيين في البلاد، و”التوقف عن اتهام ومحاكمة المنافسين السياسيين (للرئيس قيس سعيد)”.

فيما ندد حزب التيار الديموقراطي بـ”تواصل قمع الحريات وتكميم أصوات المعارضة من سياسيين واعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني وسائر المواطنين”، مطالبا بـ”إطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وعلى رأسهم المعتقلون السياسيون فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وبضرورة إلغاء المرسوم 54 (الخاص بالجرائم الإلكترونية)”.

كما انتقد، ما سماه “الفشل الذريع لحصيلة ( عهد الرئيس ) قيس سعيد طيلة فترة حكمه، وهي حصيلة عنوانها الارتداد على المسار الديمقراطي بالاستحواذ على جميع السلطات وغلق الفضاء العام، والفشل في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيات والتونسيين”.

كما انتقد “الاستهداف الممنهج لكل من أعرب عن رغبته في الترشح بإثارة الدعاوى القضائية والاعتقالات والقرارات التعسفية ضدهم بقصد التضييق عليهم وحرمانهم من ممارسة حقهم في الترشح.

واعتبر الحزب أن “إجراء انتخابات معبرة عن الإرادة الحقيقية للتونسيات والتونسيين لا يتحقق إلا على أرضية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وفي ظل مناخ ديمقراطي تعددي، ويدعو كل قوى المجتمع للمساهمة الفعالة والنشيطة في فرض شروط انتخابات تنافسية وشفافة ونزيهة، باعتبارها السبيل الوحيد للتداول السلمي على السلطة”.