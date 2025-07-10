تونس: حزب عبير موسي يحذر من “تصفيتها” سياسيا وجسديا- (تدوينة)

تونس- “القدس العربي”:

حذر الحزب الدستوري الحر في تونس مما اعتبره محاولة لـ”تصفية” زعيمته، عبير موسي، سياسيا وجسديان وذلك بعد رفض القضاء للطعن الذي تقدم به محاموه في إطار القضية المعروفة بـ”مكتب الضبط”.

وتواجه موسي تهما تتعلق بـ”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، وذلك عقب تقدمها لمكتب الضبط التابع للرئاسة التونسية بطعن في الأوامر الرئاسيّة المتعلقة بالانتخابات المحليّة والتقسيم الترابي الجديد للبلاد.

وجدد الحزب “إدانته المطلقة للقرار السياسي الرّامي إلى تصفية الأستاذة عبير موسي سياسيًا وجسدّيًا عقابًا لها على تمسكها بممارسة دورها الوطني كرئيسة حزب معارض”، معتبرا أنّ “القرار السياسي المذكور يمثّل خطرًا غير مسبوق على الحق في ممارسة المواطنة والنفاذ إلى الخدمات الإداريّة والقضائيّة ويشكل ضربًا جوهريًّا للحريّة وللحق في المعارضة والتّنظيم السلمي والنشاط السياسي القانوني”.

كما عبر عن “مساندته اللّا مشروطة لرئيسته في المظلمة التاريخيّة المسلطة عليها ويسجّلُ تنديده باحتجازها خارج إطار القانون وتعريض حياتها للخطر داخل المعتقل، في انتظار تنفيذ القرارات الصادرة ضدّها في ثوب قرارات قضائيّة ويلتزم بمواصلة الاستماتة في الدفاع عنها بكل الأشكال النضاليّة السلميّة والمشروعة، كالدفاع على حق المواطنات والمواطنين في ممارسة حقوقهم المدنيّة والسياسية والتمتع بالحرّيات المكفولة بالقوانين الوطنيّة والمعاهدات الدوليّة”.

وأعلن الحزب عن “تنظيم وقفة احتجاجيّة يوم السبت أمام مقر المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس لإطلاق صرخة للعالم حول خطورة انتهاكات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الملزمين للدولة التونسيّة المنخرطة في ميثاق الأمم المتحدة منذ السنوات الأولى للاستقلال والتنديد بعدم تنفيذ السلطة للقرارات الأممية الصادرة عن الهياكل المكلفة بالنظر في ملفات الاحتجاز القسري والمبلغ إليها طبق القانون فضلا عن تجاهلها التام لالتزاماتها تجاه مواطنيها في مجال الحرّيات وحقوق الإنسان”.

وكان الحزب حذر في وقت سابق من محاولة استخدام القضاء لـ”تصفية” موسي، مستنكراً اتهامها بـ”تبديل هيئة الدولة” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، رغم أنها لم ترتكب أي جريمة، وفق تقديره.