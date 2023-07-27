تونس: رئيسة الحكومة تؤكد «التزام» بلادها بحقوق الإنسان ووزير الداخلية يهاجم «عشرية الفوضى»

تونس – «القدس العربي»: قالت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن إن بلادها ملتزمة بحقوق الإنسان، في وقت وجه فيه وزير الداخلية كمال الفقي انتقادات لما سماه “عشرية الفوضى” التي شاركت فيها حركة النهضة في حكم البلاد.

وخلال افتتاحها أمس الخميس ندوة للإعلان عن انطلاق “مسار إعداد خطة عمل وطنية في مجال الأعمال وحقوق الإنسان”، قالت بودن إن “انضمام تونس إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، هو نتاج إرادة راسخة ورؤية واضحة المعالم للتأسيس لمقاربة جامعة شاملة ودامجة لتعزيز حقوق الإنسان حيث لا تقتصر هذه المقاربة على صنف معيّن من الحقوق وإنّما تعطي مكانة مهمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

وأشارت إلى أنّ هذه المبادرة “تأتي في إطار مخرجات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحقوق الإنسان الذي استكملته بلادنا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، الذي تم خلاله التأكيد على أن حقوق الإنسان كونية وشاملة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة ولا يمكن بأي شكل من الأشكال ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية دون ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية”.

كما عبّرت بودن عن استعداد تونس للعمل “بالمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل مجلس حقوق الإنسان للأمم في 16 حزيران/ يونيو 2011 بغاية تكريس المصالحة بين المؤسسات سواء كانت الخاصة أو العمومية، ومحيطها البيئي والاجتماعي من خلال مساهمتها في مسار التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة، وتحقيق الموازنة والمعادلة بين الأنشطة الاقتصادية وتحقيق النمو والمردودية وبين ضمان وتعزيز حقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن انطلاق هذه المبادرة يتزامن مع احتفاء دول العالم بمرور خمسة وسبعين عاما من إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “الذي ستحتفي به تونس على غرار بقية الأمم، ويشكّل فرصة جديدة لتثبيت وتثمين مكتسبات القطاع الخاص، باعتباره رافدا رئيسيا في خلق الثروة وتثمين الرأس المال البشري، كما أن بلادنا تطمح من خلال هذه المشروع إلى تطوير المقاربات حتى تكون حقوق الإنسان حافزا للتنمية ولخلق الثروة ورافدا للابتكار والتجديد”، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

فيما وجه وزير الداخلية كمال الفقي انتقادات ل”الفوضى” التي قال إنها سادت خلال العشرية الماضية.

وفي رده على أسئلة نواب البرلمان، قال: “أحد الأمنيين اشترى أرضا في منطقة البحر الأزرق، ودخل للسجن، وعندما غادره لم يجدها، والأمر نفسه في منطقة الوردية وسيدي حسين السيجومي وحي الزياتين (في العاصمة)”.

وأضاف: “عشنا 10 سنوات من الفوضى العارمة “الجماعة (في إشارة للنهضة) يقولون إنهم كانوا يعملون في ظل دولة وحكومة. لكنهم في الحقيقة كانوا يعملون في قلة المعروف. لكن الشعب التونسي ينظر إليهم جيدا”.

وقال الفقي إنه “من السهل القضاء على ظاهرة الأبنية والمحلات العشوائية عبر مقاربة أمنية بحتة، لكن هذا لن يخلق إلا صداما واحتقانا، فضلا عن أن هذه المقاربة انتهى زمانها. واليوم يمكن فضّ الإشكالات بالعقل والحوار وينبغي أن تكون للوزارة مقاربة شاملة وتشاركية في إطار السلطات الجهوية والمحلية”.

وأشار إلى أن “السلطات المحلية كانت تتآمر في مرحلة ما على السلطات الجهوية، والبلديات كانت بيدها الحلول لكنها كانت لا تريد العمل بها”.

وتحدث، في السياق، عن مماطلة بلدية تونس في الرد على طلبه تخصيص مكان لسوق “من المنتج إلى المستهلك” عندما كان واليا لتونس، ما دفعه إلى وضع هذه السوق في شارع الحبيب بورقيبة. وسط العاصمة.

كما تحدث عن “مماطلات متعددة بخصوص تخصيص منطقة محروقة في سوق المنصف باي والادعاء بملكيتها في كل مرة لشخص معين في حين أنها ملك لبلدية تونس، وهذا الأمر عجيب وغريب”.

وخلال الجلسة، دعا النائب المستقل هشام حسني إلى مراجعة حركة تعيين العُمدات والتحري في انتماءاتهم قبل إجراء الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن العديد منهم “ظلوا في مناصبهم لأكثر من عشرة سنوات وتعاونوا مع العديد من الأنظمة، وهو ما يطرح مخاوف جدية بخصوص تأثيرهم على الناخبين من كبار السن أساسا، إضافة إلى تصرّفهم في الإعانات والمساعدات الاجتماعية”.

وأشار إلى أن “حركة النهضة والإسلاميين سيحاولون تدارك خروجهم من السلطة وانسحابهم من الانتخابات التشريعية بالمشاركة في الانتخابات المحلية، وهو ما يدعو إلى الحيطة من العُمدات ويستدعي ضرورة التحري في انتماءاتهم وتغييرهم”.