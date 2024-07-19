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تونس.. سعيّد يتهم أطرافا بقطع الماء والكهرباء لتأجيج الأوضاع- (فيديو)

19 - يوليو - 2024

الرئيس التونسي قيس سعيّد،- لقطة شاشة

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تونس: اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد، أطرافا لم يسمها بقطع الماء والتيار الكهربائي عن بعض المناطق لتأجيج الأوضاع في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيّد بوزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية، مساء الخميس.
وذكر البيان أن “اللقاء تناول الوضع الأمني العام في البلاد وضرورة تتبع من يقف وراء قطع الماء والكهرباء في عدد من المناطق لتأجيج الأوضاع”.
وأوضح أن “التعلل بأن شبكة توزيع المياه مهترئة غير مقبول، إذ لم تهترئ نفس الشبكة في عدد من الضواحي وتوقّف توزيع المياه في مناطق بعينها”، لم يحددها.
وأضاف البيان أن “تونس عرفت سنوات عجاف، ولكن لم يحصل ما يحصل اليوم في بعض المناطق”.


وبوتيرة يومية، تشهد بعض المناطق في تونس انقطاعا مؤقتا للماء والكهرباء، ما أثار غضب المواطنين خاصة لتزامن ذلك مع الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وفي الاجتماع، لفت سعيّد إلى أن “من يقف وراء قطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء تعطيل سفر عدد من الأشخاص (لم يسمهم) إلى الخارج، وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية”.
وشدد على أن “حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية، وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص”.
وأشار إلى أن “الناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء”.

(الأناضول)

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  1. يقول فضيل الجزائر:
    يوليو 19, 2024 الساعة 6:14 م

    كثيرا ما يتحدث الحكام العرب وكأنهم معارضون للحكم وليس هم من يفترض بأنهم هم المسؤول الأول……. عجيب!

    رد

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