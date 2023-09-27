تونس.. ضبط 16 من منظمي الهجرة غير النظامية

تونس: أعلنت السلطات التونسية، ضبط 16 من منظمي عمليات الهجرة غير النظامية بولاية صفاقس جنوبي البلاد.

وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان، مساء الثلاثاء، أن “حملات أمنية بصفاقس خلال الـ48 ساعة الأخيرة أسفرت عن ضبط 16 من منظمي ووسطاء عمليات التهريب”.

وأضافت أنه “تم حجز 19 مركبا حديديا (تستعمل في عمليات الهجرة غير النظامية)، وحجز 5 وسائل معدة لنقل المجتازين لأماكن التجميع ومبالغ مالية من عملات مختلفة”.

وفي السياق، أفاد البيان بأن السلطات الأمنية في مدينة بتالة بإقليم القصرين (غرب على الحدود مع الجزائر) “احتفظت بـ 4 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، إثر تعمدهم مساعدة مجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء على اجتياز الحدود البرية الجزائرية التونسية خلسة، ونقلهم إلى تونس العاصمة”.

وأشار إلى أن “النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم”، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد، ومختلف دول المنطقة.

وتعلن السلطات التونسية، بوتيرة أسبوعية، عن إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول إفريقية أخرى.

(الأناضول)