سياسة | عربي | المغرب العربي

تونس.. ضبط 16 من منظمي الهجرة غير النظامية

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

تونس: أعلنت السلطات التونسية، ضبط 16 من منظمي عمليات الهجرة غير النظامية بولاية صفاقس جنوبي البلاد.
وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان، مساء الثلاثاء، أن “حملات أمنية بصفاقس خلال الـ48 ساعة الأخيرة أسفرت عن ضبط 16 من منظمي ووسطاء عمليات التهريب”.
وأضافت أنه “تم حجز 19 مركبا حديديا (تستعمل في عمليات الهجرة غير النظامية)، وحجز 5 وسائل معدة لنقل المجتازين لأماكن التجميع ومبالغ مالية من عملات مختلفة”.
وفي السياق، أفاد البيان بأن السلطات الأمنية في مدينة بتالة بإقليم القصرين (غرب على الحدود مع الجزائر) “احتفظت بـ 4 أشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء، إثر تعمدهم مساعدة مجموعة من الأفارقة جنوب الصحراء على اجتياز الحدود البرية الجزائرية التونسية خلسة، ونقلهم إلى تونس العاصمة”.
وأشار إلى أن “النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم”، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في معدلات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، لا سيما تجاه سواحل إيطاليا، على خلفية الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد، ومختلف دول المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية، بوتيرة أسبوعية، عن إحباط محاولات هجرة إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين، من تونس أو من دول إفريقية أخرى.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ألمانيا: دعوات لإجراءات صارمة ضد الهجرة وتوسيع قائمة البلدان الآمنة لتشمل الجزائر والمغرب وتونس
22 - سبتمبر - 2023
المهاجرون الوافدون إلى إيطاليا
19 - سبتمبر - 2023
شباب مصريون يخاطرون بحياتهم في زوارق الموت من أجل الهجرة إلى أوروبا
30 - يونيو - 2023
الصحافة الفرنسية تنتقد “مقامرة” سعيد بسيادة تونس.. ووزير الخارجية الإيطالي: لا يمكن معاملتها كبلد أوروبي
30 - مايو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية