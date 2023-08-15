تونس: عائدات صادرات زيت الزيتون والتمور تتجاوز 1.1 مليار دولار  

تونس: ارتفعت عائدات صادرات زيت الزيتون التونسي بنحو 50% حتى نهاية تموز/يوليو من هذا العام لتبلغ 897.7 مليون دولار أمريكي، وفق بيانات للمرصد الوطني للفلاحة نشرت اليوم الثلاثاء.

وزادت عائدات القطاع الحيوي لتونس هذا العام مع أنها صدرت كميات أقل بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، بواقع 171.4 ألف طن.

يشار إلى أن تونس من أبرز منتجي ومصدري زيت الزيتون في العالم وهي تخطط للوصول إلى إنتاج ربع مليون طن سنويا من بينها 200 ألف موجهة للتصدير.

أما في قطاع التمور فقد بلغت العائدات المالية للصادرات حتى نهاية تموز/يوليو من هذا العام 222.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته 1.2% مقارنة بنفس الفترة في 2022.

ويعود هذا التراجع وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة إلى تقلص حجم الصادرات بنحو 3.7 % عن العام الماضي.

وصدرت تونس هذا العام 114.8 ألف طن من التمور.

(د ب أ)