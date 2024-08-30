تونس.. عشرات في وقفة منددة بـ”الصمت الدولي” تجاه جرائم إسرائيل بغزة

تونس: ندد محتجون تونسيون، الجمعة، باستمرار الصمت العربي والعالمي تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

وطالب المحتجون بغلق سفارات الولايات المتحدة في المنطقة العربية باعتبارها تمول هذه الحرب.

وفي وقفة دعت لها جمعية أنصار فلسطين بتونس، تحت شعار “الغضب المتواصل والسكوت العربي المذل”، رفع عشرات المحتجين شعارات، من بينها: “وقف العدوان واجب.. كسر الحصار واجب.. تجريم التطبيع واجب”، و”الفرنسيون والأمريكان شركاء في العدوان” و”مطلب واحد للجماهير.. غلق سفارة وطرد سفير”.

بدوره، قال محمد البشير خضري، المدير التنفيذي لجمعية أنصار فلسطين بتونس: “نحن نندد بالسكوت العربي تجاه الجرائم الإسرائيلية في غزة”.

كما نندد خضري، في حديث للأناضول، بـ”صمت المنظمات الدولية وكل من له قدرة على إيقاف هذه الابادة الجماعية، ولم يفعل”.

وأضاف: “هذا الكيان بصدد إبادة الشعب الفلسطيني بدعم مباشر مادي ومعنوي من الولايات المتحدة، التي تريد أن تغرس الكيان الصهيوني في الوطن العربي”.

وتابع خضري: “نتوجه للحكومات العربية بغلق السفارات الامريكية على أراضيها لأنها سفارات تدعم الكيان الصهيوني، والولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات لدعم إسرائيل بالأسلحة لقتل الفلسطينيين، ونحن مقهورون من صمت الحكام العرب تجاه ذلك، ودعم البعض منهم للكيان الصهيوني”، على حد قوله.

ومنذ أشهر تشهد عدة مدن تونس عدة فعاليات منتظمة لأحزاب وجمعيات لدعم المقاومة الفلسطينية والمطالبة بإيقاف الحرب على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

(الأناضول)