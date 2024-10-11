تونس.. عشرات يحتجون ضد الصمت الدولي أمام الإبادة الإسرائيلية بغزة

تونس: تظاهر عشرات الناشطين، الجمعة، في العاصمة التونسية ضد الصمت الدولي تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة.

ورفع المحتجون شعارات منها: “عار عار يا أمة المليار.. غزة شعلت نار” و”بالروح بالدم نفديك فلسطين” و”أبو العبد (إسماعيل هنية) وصانا نفدي الأقصى بدمانا”.

ونظمت المظاهرة “الجمعية التونسية لأنصار فلسطين” (غير حكومية)، التي تأسست في 2011، لدعم القضية الفلسطينية.

وقال محمد البشير خضري، المدير التنفيذي للجمعية: “هذه الوقفة الأسبوعية الـ52 التي ننظمها منذ بداية طوفان الأقصى، ونحن مستمرون في دعم الشعب الفلسطيني”.

وأضاف خضري: “نقول للمقاومة في غزة وللمقاومة اللبنانية والعراقية واليمنية: نحن معكم”، معربًا عن أسفه إزاء الصمت العربي والدولي تجاه الإبادة الجماعية في غزة.

وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت تلك الغارات حتى مساء الجمعة، عن استشهاد 1411 شخصًا وإصابة 3979 آخرين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من مليون و340 ألف نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

(الأناضول)