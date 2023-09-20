تونس.. عودة التيار الكهربائي “تدريجيا” بعد انقطاع لساعات

تونس: عاد التيار الكهربائي في تونس تدريجيا، صباح الأربعاء، بعد انقطاع كامل شمل كافة مناطق البلاد، خلال ساعات فجر اليوم.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، أعلنت في بيان فجر الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد، عند الساعة 01:30 صباحا بالتوقيت المحلي ( 00.30 ت.غ).

وبدأت العودة التدريجية للتيار الكهربائي إلى بعض المناطق، بعد انقطاع دام 3 ساعات.

ونقلت إذاعة “راديو موزاييك” عن مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، قوله إن انقطاع التيار الكهربائي “شمل كامل البلاد”، دون تحديد الأسباب وراء الانقطاع.

وأضاف: “الأسباب ما زالت غير معلومة إلى الآن”.

وفي السياق، نفى الغابري صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع انفجار في محطة “رادس” لتوليد الطاقة.

وأشار إلى أن التيار الكهربائي “يشهد عودة تدريجية في بعض المناطق في انتظار استكمال الأشغال على مستوى كل الشبكة”.

(الأناضول)