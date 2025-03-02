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تونس: قضيتان لإلغاء محاكمة المتهمين بالتآمر “عن بعد”- (تدوينة)

2 - مارس - 2025

حسن سلمان
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تونس- “القدس العربي”:

كشف المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة أنه تقدم، رفقة المحامي أحمد صواب، بقضيتين أمام المحكمة الإدارية لإيقاف المحاكمة عن بعد المتوقع تنظيمها، الثلاثاء، من قبل المحكمة الإدارية في العاصمة.

وقال ديلو لوكالة الأنباء التونسية “تتعلق القضية الأولى بإلغاء تنظيم المحاكمة عن بُعد، أما الثانية فتطالب بتأجيل وتوقيف تنفيذ المحاكمة، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها الاثنين”.

وكان عدد من المعتقلين في قضية التآمر عبروا، في رسائل من سجنهم، عن رفضهم المحاكمة عن بعد، والتي اعتبرت المعارضة أنها تفتقر للشفافية، محذرة من توظيف القضاء لضرب الخصوم السياسيين.

فيما توجهت المحكمة الإدارية بمراسلة إلى هيئة المحامين بررت فيها عقد الجلسة المذكورة عن بعد وعدم جلب المتهمين إلى مقر المحكمة بـ”وجود خطر حقيقي” (لم تحدده) يمنع عقد الجلسة بشكل مباشر.

وكان عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد انتقد لجوء القضاء لاستخدام فصل مؤقت في القانون الجزائي متعلق بالمحاكمات عن بعد ومخصص لمواجهة وباء كورونا أضافته حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، في محاكمة المتهمين بقضية التآمر.

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