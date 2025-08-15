تونس.. مهرجان قرطاج يلغي حفلا لمغنٍ جامايكي داعم لإسرائيل

تونس: أعلنت لجنة تنظيم الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي في تونس، إلغاء عرض المغني الجامايكي كي-ماني مارلي، الذي كان مقررا إحياؤه الأحد.

وقالت اللجنة عبر موقع المهرجان الإلكتروني مساء الخميس، إنه تقرّر إلغاء عرض الفنان الجامايكي كي-ماني مارلي، الذي كان مقررا يوم 17 أغسطس/آب 2025، وسيقع في التاريخ نفسه تكريم روح الفنان الراحل الفاضل الجزيري، الذي توفي خلال الأسبوع الجاري من خلال عرض فيلمه “ثلاثون”.

وأضافت اللجنة أن الجمهور يمكنه استرجاع ثمن التذاكر التي اشتراها بدءا من يوم الاثنين من مقرّ المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.

ولم توضح لجنة المهرجان أسباب الإلغاء، إلا أن وكالة الأنباء الرسمية أشارت إلى أن عرض الفنان الجامايكي أثارت منذ الإعلان عنها مطلع يوليو/تموز الماضي موجة انتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي “بسبب ما نُسب له من مواقف داعمة للكيان الصهيوني (إسرائيل)”.

وذكرت الوكالة أن “الدورة الحالية شهدت أيضا إدراج حفل للفنانة الفرنسية هيلين سيغارا، قبل أن يتم إلغاؤه إثر ضغوطات من الجمهور التونسي، الذي عبّر عن رفضه لمشاركة فنانة معروفة بعلاقاتها التطبيعية المباشرة مع الكيان الصهيوني”.

وتتصاعد في تونس مشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة من خلال تظاهرات أسبوعية تنظم في مختلف أنحاء البلاد.

