تونس.. نقابة التعليم الأساسي تستنكر إعفاء 150 مديرا من مناصبهم

تونس: استنكرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي (نقابة) في تونس، قرار وزير التربية إعفاء 150 مدير مدرسة من مناصبهم، معتبرة ذلك “استهدافا للعمل النقابي”.

جاء ذلك في ندوة صحافية عقدها الكاتب العام للنقابة نبيل الهواشي، الجمعة، بالعاصمة تونس، حسبما أفاد مراسل الأناضول.

وقال إن “40 مدير مدرسة من 150 تم إعفاؤهم من مناصبهم يحملون الصفة النقابية، وفي إعفائهم استهداف للعمل النقابي ومحاولة للإساءة للمعلمين وإظهارهم بمظهر المتمردين والخارجين عن القانون”.

وشدد الهواشي على “التشبث بمطالب المعلمين التي اعتبرها مشروعة”.

وشهدت السنة الدراسية الماضية منذ بدايتها في سبتمبر/ أيلول 2022 أزمة بين وزارة التربية ونقابة التعليم، تعثرت خلالها المفاوضات بين الجانبين.

وتتمثل مطالب النقابة بتحسين الوضعية المادية للمعلمين بزيادة أجورهم بما يتناسب مع تراجع القدرة الشرائية وغلاء الأسعار، مع إيجاد صيغة لتسوية وضعياتهم المهنية.

وقال الهواشي: “نحن دعاة حوار، ومقاربتنا هي حل الأزمة بتحقيق الحد الأدنى من المكتسبات التي ينتظرها المدرسون”.

وتابع: “توقف المفاوضات بين الوزارة والنقابة لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تصادم قد يستمر إلى بداية السنة الدراسية القادمة”.

والخميس، أعلن وزير التربية محمد علي البوغديري إعفاء أكثر من 150 مدير مدرسة من مناصبهم، على خلفية رفضهم معالجة تقييمات الاختبارات التي سلمها المعلمون إلى الإدارة.

ومطلع يونيو/ حزيران الماضي، أكد البوغديري في تصريحات صحافية أن “الوزارة مع الحوار والتفاوض وتبادل وجهات النظر للخروج باتفاقيات ترتقي بوضع المدرسيين والمدرسات الذين يمرون بظروف صعبة ومقدرة شرائية ضعيفة”.

(الأناضول)



