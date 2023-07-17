تونس: هيئة الدفاع عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي تنفي منعهما من السفر

تونس – “القدس العربي”:

نفت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيين، شيماء عيسى ولزهر العكرمي، ما راج حول صدور قرار يقضي بمنعهما من السفر.

ودونت المحامية إسلام حمزة، عضو هيئة الدفاع، تحت عنوان “أخبار زائفة”: “أكّدت لنا النّيابة العامة بقطب مكافحة الإرهاب صباح الاثنين زيف الأخبار التي راجت نهاية هذا الأسبوع حول اتخاذ قاضي التّحقيق المتعهّد بملف التّآمر، لقرار تحجير سفر على كل من شيماء عيسى ولزهر العكرمي، أو منعهما من الظّهور في كل الأماكن العامّة”.

وكانت الطبقة السياسية والحقوقية في تونس أشادت بقرار الإفراج عن عيسى والعكرمي، فيما دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة للعودة إلى الشارع للمطالبة بالإفراج عن بقية المعتقلين وإيقاف “المحاكمات الجائرة” ضد المعارضة.