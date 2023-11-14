تونس: هيئة المحامين تقاضي دولة الاحتلال بتهمة «الإبادة الجماعية» للفلسطينيين

تونس – «القدس العربي»: نفى النائب التونسي يُسري البواب تعرض البرلمان لضغوط خارجية لتعطيل المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع، مشيراً إلى أن الضغوط الوحيدة التي تعرض لها النواب خلال مناقشة المشروع هي من رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة.

وانتقد في تصريح إذاعي الثلاثاء “طريقة تعامل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، مع مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان المحتلّ”، مشيراً إلى أن الأخير عمل على تأخير مناقشة المشروع المذكور.

وشهد البرلمان في وقت سابق جدلاً كبيراً خلال جلسة مناقشة مشروع تجريم التطبيع.

بالتوازي، كشف عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، عن عريضة سيتم تقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني. وأَضاف: “سنقوم برفع عدة عرائض يتم من خلالها توثيق الجرائم الصهيونية لدعم القضية الفلسطينية حتى يتم توجيه التهمة رسمياً للقادة السياسيين الصهاينة وقادة الحرب في جيش الاحتلال الذين ينفذون حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين”.

وتابع بقوله: “المحاماة التونسية تعمل على عدة جهات على المستوى العالمي من أجل نصرة القضية الفلسطينية”، لافتاً إلى أن “المؤسسات الدولية فيها مبدأ التعامل بمكيالين، والعدالة لا تكون بمكيالين لأنها مسألة خطيرة، وخاصة عندما تكون العدالة الدولية خاضعة لميزان القوى الدولي. وسنواصل النضال حتى يقوم نظام عالمي جديد أساسه العدالة بين الشعوب واعتماد القانون الدولي دون تمييز”. كما أكد المزيو “تمسك الهيئة بطلب تجريم التطبيع والمصادقة عليه من مجلس نواب الشعب، ومشروع القانون يجب أن يجرم الخيانة العظمى للقضية الفلسطينية”.

فيما انتقد حزب التحالف من أجل تونس الانقسام داخل البرلمان الذي تسبب فيه مشروع قانون تجريم التطبيع “وما اعتراه من اتهامات متبادلة سواء خلال تلك الجلسات أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي لعدد من النّواب في محاولات مكشوفة لاستثارة الرّأي العام وتوظيفه والذي لم يحقّق في النهاية غير كشف وتعميق الانقسامات داخل المجلس النيابي وخدمة بعض النواب لأجندات شخصية وسياسية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية العليا وما تتطلبه من وعي عال بأهمية وحدة الصف الوطني في مثل هذه الظروف المحلية والإقليمية والدولية”. واعتبر في بيان، أن “محاولة سنّ قانون تجريم التطبيع وعرضه على الجلسة العامة اتّسم بتجاوزات جوهرية، أوّلها عدم وعي النواب بأنّ لرئيس الجمهورية وحده الحق – بحكم اختصاصه الدستوري بالشؤون الخارجية للدولة التونسية – في تقديم مشروع القانون هذا لمجلس النواب إذا لم تكن القوانين السائدة والنافذة توفّر أسانيد وعقوبة جريمة الخيانة العظمى التي يوسم بها كل متعاون مع دولة معادية، وثانيها أن مجلس النواب أقرّ تمرير مشروع القانون للجلسة العامة دون التنسيق والتشاور مع رئيس الجمهورية صاحب الاختصاص، الأمر الذي كان يضع حدّاً للتجاوز قبل حصوله ويعفي شعبنا من جدل لا طائل من ورائه”. وأشار إلى أنه “حتى بعد حسم رئيس الجمهورية للمسألة وتوضيحه أن القوانين النافذة تتصدى لكل من يرتكب جريمة الخيانة العظمى كمثل الفصل 60 من المجلة الجزائية والفصول الموالية منها، لا يزال عدد من النواب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يثيرون ما لا يحقق غير ضرب وحدة الصف الوطني المطلوبة حالياً وأكثر من أي وقت مضى لمواجهة التحديات المطروحة على بلدنا وشعبنا. وضرب مبدأ الانسجام والتناغم بين سلطات ووظائف مؤسسات الدولة لخدمة مصالح الوطن والدولة والشعب”.

وانتقد ما اعتبره “انحرافاً خطيراً من مجلس النواب عن وظائفه التشريعية ومحاولات البعض من داخل المجلس ومن خارجه لتوظيفه تحقيق غايات واغراض سياسية وشخصية ضيّقة”. كما اعتبر “الموقف التونسي تجاه العدوان الإسرائيلي المجرم على الشعب الفلسطيني والذي عبّر رمز الدولة سيادة رئيس الجمهورية وما تلاه من التزام الخارجية التونسية بهذا الموقف في كل المحافل الدولية” هو “موقف مشرّف لتونس وشعبها في مساندة ودعم الحق الفلسطيني ويتجاوز كل جدل لا طائل من ورائه”. فيما دعت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين إلى “مظاهرة وطنية الخميس أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسيتم الاقتصار خلال هذه المظاهرة على رفع الأعلام الفلسطينية والتونسية”. وكانت اللجنة دعت خلال اجتماع في مقر نقابة الصحافيين إلى “تطوير أنشطتها وتوسيعها، سواء على مستوى المظاهرات الشعبية أو على مستوى التحركات المتعلقة بالمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والفنية والرياضية”.