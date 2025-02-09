تونس وإيران تبحثان التعاون الثنائي والوضع في غزة

تونس: بحثت تونس وإيران، السبت، سبل تطوير التعاون بين البلدين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، وفق بيان للوزارة التونسية.

وذكر البيان أن “النفطي تلقى، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني عباس عراقجي، تم خلاله تثمين الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين”.

وأضاف أن الوزيرين “بحثا سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون وحسن الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة”، دون توضيح.

وأشار البيان إلى أن “الاتصال كان مناسبة لبحث مستجدات المنطقة، لا سيّما تطورات الأوضاع في قطاع غزة”.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

(الأناضول)