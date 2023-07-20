تونس وإيطاليا تتعهدان بمنع الهجرة السرية… وتحذيرات من «خطورة» المرحلين من الاتحاد الأوروبي

تونس-«القدس العربي»: تعهد وزيرا الداخلية التونسي والإيطالي بمنع الهجرة السرية من تونس، في وقت حذر فيه مراقبون من خطورة المهاجرين المرحلين من أوروبا على السلم الاجتماعي في تونس.

وناقش وزير الداخلية كمال الفقي ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتدوزي، خلال لقاء جمعهما الأربعاء في العاصمة الإيطالية “الجهود المشتركة المبذولة في إطار التصدي للهجرة غير النظامية، بهدف الحد من نتائجها السلبية على كلا البلدين”، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وأكد الطرفان التزامهما بـ “بذل أقصى الجهود لإيقاف الهجرة غير النظامية التي تعاني منها تونس، ومحاولات العبور إلى التراب الإيطالي، مثمنين نتائج أعمال الوحدات الأمنية التونسية وفرق العمل المشتركة في هذا الاتجاه”.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن اتفاق الشراكة الأوروبي مع تونس “شامل ولا يمكن اختزاله في تنفيذ مهام بشأن المهاجرين”.

وأضاف تاياني، مخاطباً البرلمان الإيطالي: “نواصل العمل من أجل حوار بناء بين تونس وصندوق النقد الدولي، ونأمل أن تتمكن تونس من الوصول في أسرع وقت ممكن إلى خطوط ائتمان ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي”.

وقال: “هناك حاجة إلى اتفاقيات براغماتية تجمع بين الإصلاحات والاستقرار الاجتماعي للبلاد. وكجزء من هذا العمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي، فقد جعلنا السلطات التونسية على دراية بضرورة الحفاظ على إنجازات العقد الماضي الديمقراطية وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية وكذلك الحفاظ على موقف بناء تجاه المجتمع المدني”. وأكد تاياني أن حكومة بلاده “ستبقى في الطليعة لدعم الشعب التونسي”، محذراً من خطر فك ارتباط، الذي من شأنه “زعزعة الاستقرار الإقليمي، وانفجار تدفقات الهجرة ونمو النفوذ الروسي والصيني”.

وانتقد الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي، مذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي، محذراً من تعرض تونس للضغط والابتزاز من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف، في تصريح إذاعي: “مصلحة تونس غير واضحة حيث تم استغلال الوضعية التي تمر بها بلادنا”، داعياً الرئيس سعيد إلى إشراك الكفاءات الدبلوماسية والعسكرية عند إبرام الاتفاقيات وتوقيع المذكرات. إذ “يجب التركيز على حماية حدود تونس وليس حدود إيطاليا”. وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، إنه لا يوجد اتفاق يُخرِج تونس بصفة آنية من مأزقها المالي.

واعتبر أن “البند المتعلق بإرجاع التونسيين غير النظاميين إلى تونس وإعادة إدماجهم في مشاريع يمثل نقطة خطيرة، ويجب تنظيم مؤتمر استثمار وضمان انطلاق المشاريع قبل عودة المهاجرين. كما يجب أن يطالب الوفد التونسي بتحويل الديون التونسية لدى الدول الأوروبية إلى استثمارات، خاصة أن تونس تدخل لأول مرة مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وهو يعاني من مشكلة تتعلق بالهجرة غير النظامية”.

وأوضح بقوله: “لا يوجد أفضل من هذه الظروف للتفاوض والمطالبة بتحويل الديون التونسية إلى استثمارات ومشاريع. ويجب أن يكون انطلاق المشاريع والاستثمارات في تونس قبل عودة المهاجرين حتى لا تجد تونس نفسها في احتقان اجتماعي وفي تهديد للسلم الاجتماعي”.

ودعا إلى “مطالبة الاتحاد الأوروبي بـ 500 مليون أورو، وهو ما يعادل قيمة القسط الأول من صندوق النقد الدولي، وذلك إذا أراد دفع نسق الإصلاحات وكذلك تعهده بمواصلة نفس النسق في السنوات القادمة”.

وأشار إلى “أهمية توسيع اتفاق الهجرة ليشمل الجزائر وليبيا، لأن تونس ليس لها حدود مباشرة مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء”.

وكانت منظمة العفو الدولية اعتبرت أن اتفاقية الهجرة مع تونس تجعل الاتحاد الأوروبي متواطئاً في الانتهاكات ضد طالبي اللجوء والمهاجرين واللاجئين.